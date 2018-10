Casertana-Vibonese/ Streaming video e diretta tv Rai: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Casertana-Vibonese, diretta dal signor Amabile di Vicenza, lunedì 29 ottobre 2018 alle ore 20.45, sarà il posticipo che chiuderà il programma del nono turno del campionato di Serie C, nel girone C. Seppur con una partita in meno disputata, la Casertana ospita la Vibonese rincorrendo gli avversari di turno, quinti a quota 13 punti nel girone C di Serie C, mentre i campani sono al sesto posto con 11 punti. Una situazione diversa rispetto alle ambizioni di inizio stagione, con i calabresi appena promossi dalla D e i campani spinti invece nelle loro ambizioni da un mercato importante. La Vibonese arriva all’appuntamento reduce da tre vittorie consecutive in campionato, con i successi contro Cavese, Rieti e Sicula Leonzio che hanno visto i calabresi non incassare neppure un gol. La Casertana invece dopo le due vittorie contro Catanzaro e Virtus Francavilla ha rallentato la sua marcia con due pareggi consecutivi nei match in casa contro il Catania e in trasferta a Matera.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La partita sarà trasmessa in diretta tv per tutti gli appassionati che si collegheranno sul canale numero 58 del digitale terrestre in chiaro, ovvero Raisport. La diretta streaming video via internet dell’incontro si potrà invece seguire gratuitamente sul rito RaiPlay oppure con l’iscrizione e l’abbonamento al portale elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA VIBONESE

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Pinto di Caserta. I padroni di casa campani giocheranno con Danilo Russo a difesa della porta, mentre Blondett, Lorenzini e Pinna saranno i titolari nella difesa a tre, mentre De Marco sarà l’esterno di fascia destra e Zito sarà l’esterno di fascia sinistra. Al centro della mediana si muoveranno D’Angelo, Santoro e Vacca, mentre sul fronte d’attacco faranno coppia Floro Flores e Castaldo, quest’ultimo autore di una doppietta nell’ultima trasferta della Casertana sul campo del Matera. Risponderà la Vibonese con Mengoni tra i pali, Finizio schierato in posizione di terzino destro e Tito schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Camilleri e Malberti formeranno la coppia di difensori centrali. A centrocampo il nigeriano Obodo sarà affiancato dall’argentino Melillo e da Collodel, mentre nel tridente offensivo della formazione calabrese partiranno dal primo minuto Taurino, Scaccabarozzi e il centravanti argentino Bubas.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

I moduli tattici scelti dai due allenatori saranno il 3-5-2 per la Casertana allenata da Gaetano Fontana ed il 4-3-3 per la Vibonese guidata in panchina da Nevio Orlandi. Le due formazioni si ritrovano in Serie C dopo una stagione di assenza della Vibonese, di nuovo promossa dalla D nel maggio scorso. I precedenti della stagione 2016/17 hanno visto la Casertana vincente a Vibo Valentia il 25 settembre 2016, 1-0 con gol decisivo di Carlini. I calabresi restituirono lo sgarbo nel match di ritorno l’11 febbraio 2017, 1-2 con Casertana in vantaggio grazie a Rajcic ma poi raggiunta e superata dai gol di Sowe e Piroska.

QUOTE E PRONOSTICI

Analizzando le quote per le scommesse sulla partita, la Casertana viene considerata dai bookmaker favorita per la vittoria in casa contro la Vibonese. La quota per la vittoria casalinga viene offerta a 1.75 da Eurobet, mentre Bet365 propone la quota riferita al pareggio a 3.40 e William Hill fissa invece a 4.60 la quota relativa all’affermazione in trasferta. Le scommesse riguardanti i gol realizzati nel corso della partita vedono invece la quota dell’over 2.5 fissata a 2.00 e la quota dell’under 2.5 proposta a 1.70 da Sisal Matchpoint.