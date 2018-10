LAZIO INTER / Streaming video e diretta tv: arbitra Irrati. Orario, quote e probabili formazioni

La partita tra Lazio e Inter sarà diretta dal fischietto Massimiliano Irrati di Pistoia. In tale occasione allo Stadio Olimpico i guardalinee saranno Gianluca Vuoto di Livorno e Lorenzo Manganelli di Valdarno. Il ruolo di quarto uomo è stato affidato a Gianluca Manganiello di Pinerolo, con il VAR Gianluca Rocchi di Firenze e l’AVAR Stefano Alassio di Imperia. Volendo conoscere meglio il direttore di gara vediamo bene che i numeri ci ricordano di ben 91 presenze nella massima divisione per Irrati. in queste poi il fischietto ha pure segnato a bilancio 436 ammonizioni, 23 espulsioni e 26 penalty. Ampliando la nostra analisi possiamo ricordare che Irrati in carriera conta 14 precedenti con la Lazio, con bilancio di 7 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte a favore della squadra biancoceleste. Sono invece 8 i testa a testa del fischietto con l’Inter, nei quali la compagine nerazzurra ha messo a bilancio ben 5 partite vinte e 3 perse. (agg Michela Colombo)

LAZIO INTER, DIRETTA LIVE

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Lazio Inter, essendo il posticipo delle ore 20.30 del lunedì, è disponibile in diretta tv esclusivamente su Sky, che trasmetterà la partita sui canali Sky Sport Serie A (numero 202) e anche su Sky Sport 251 per i propri abbonati, che avranno naturalmente a disposizione anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go per seguire la partita dello stadio Olimpico.

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Lazio Inter, diretta dall’arbitro Irrati, si giocherà alle ore 20.30 di questa sera, lunedì 29 ottobre 2018: il posticipo allo stadio Olimpico sarà un eccellente Monday Night per chiudere la decima giornata del campionato di Serie A. La Lazio di Simone Inzaghi è reduce da una preziosa vittoria in Europa League e anche in campionato è perfettamente in linea con le proprie ambizioni grazie a 18 punti in classifica: la Lazio però è spietata con le medio-piccole e debole con le grandi, avendo incassato tre sconfitte contro Napoli, Juventus e Roma. La partita con l’Inter smentirà oppure rafforzerà questa tendenza? I nerazzurri naturalmente puntano al bis del successo che il 20 maggio diede loro un posto in Champions League: gli uomini di Luciano Spalletti sono terzi con 19 punti e una vittoria all’Olimpico sarebbe la definitiva dimostrazione che si può puntare molto in alto, anche se lo scudetto resta naturalmente molto complicato per una squadra che sta tornando ai vertici dopo anni difficili.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO INTER

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni di Lazio Inter. Simone Inzaghi dovrebbe affidarsi al 3-5-1-1: considerati i problemi di Luis Alberto, potrebbe essere Correa a giocare in appoggio al centravanti Immobile meno che il mister non decida per l’attacco a due punte con Caicedo di fianco a Ciro. Nella difesa a tre potrebbe profilarsi un ballottaggio fra Luiz Felipe e Wallace, mentre Parolo sarà il perno di centrocampo, dove si spera di riavere Milinkovic Savic ai suoi massimi livelli. In casa Inter modulo 4-2-3-1 con Perisic a rischio turnover (scalpita l’ex Keita) e una scelta particolare per Luciano Spalletti, che deve scegliere fra Vecino e Lautaro Martinez – caratteristiche completamente differenti – come trequartista in attesa di Nainggolan. In difesa rientra l’ex De Vrij al fianco di Skriniar, potrebbe esserci riposo per Asamoah e in quel caso giocherebbe titolare Dalbert.

PRONOSTICO E QUOTE

Lazio Inter si annuncia come una partita dal pronostico decisamente incerto: il segno 1 all’Olimpico infatti è quotato da Snai a 2,35 volte la posta che metterete sul piatto. Si sale poi a 3,40 in caso di pareggio (segno X) che è l’ipotesi considerata meno probabile da Snai, mentre una vittoria esterna dell’Inter varrebbe 2,95 volte la posta in palio per chi avrà scommesso sul segno 2 e crede quindi in un colpaccio dei nerazzurri.