Probabili formazioni/ Lazio Inter: quote e ultime novità live (Serie A 10^ giornata)

Lazio Inter è il Monday Night nella decima giornata del campionato di Serie A 2018-2019: allo stadio Olimpico si gioca alle ore 20:30 di lunedì 29 ottobre. Si tratta della rivincita, almeno da parte biancoceleste, della sfida che nell’ultimo turno dello scorso torneo aveva consegnato all’Inter la qualificazione alla Champions League, con il gol di Matias Vecino a completare la rimonta; oggi dunque la Lazio spera di prendersi la vittoria per dimenticare quel giorno, anche se il contesto è diverso e siamo solo all’inizio del campionato. La squadra di Simone Inzaghi sta lentamente provando a risalire la corrente, i nerazzurri continuano a volare anche se arrivano dalla sconfitta di Barcellona che ha interrotto la striscia di successi; possiamo dunque andare a vedere in che modo i due allenatori intendono disporre i loro giocatori sul terreno di gioco per questa sfida delicata ed avvincente, analizzando in maniera dettagliata le probabili formazioni di Lazio Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

Per il Monday Night della decima giornata di Serie A sono disponibili le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker la Lazio è la squadra che parte favorita in una situazione comunque di equilibrio, avendo una quota di 2,40 volte la puntata sul segno 1 contro il 2,90 che accompagna invece il segno 2, quello da giocare in caso di successo dell’Inter. L’eventualità del pareggio, come sempre regolata dal segno X, vi permetterebbe invece di guadagnare una cifra pari a 3,35 volte quanto avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO INTER

LE SCELTE DI INZAGHI

Il solito dubbio di Simone Inzaghi riguarda la zona di trequarti: Luis Alberto sembra ancora lontano dalla condizione ideale e dunque in pole position parte Joaquin Correa, che giocherebbe alle spalle di Immobile avendo dietro di sè il consueto centrocampo a cinque. Qui, potrebbe rimanere in panchina Lucas Leiva che non è al meglio dopo il problemino avuto a Marsiglia: al suo posto pronto Badelj, che sarebbe il playmaker stretto tra Parolo e Sergej Milinkovic-Savic. Sulle corsie laterali ovviamente non si cambia: a destra Marusic, reduce dallo splendido gol in Europa League, e a sinistra Lulic con una difesa, a protezione di Strakosha, nella quale Luiz Felipe dovrebbe tornare titolare in luogo di Wallace, con la conferma invece dell’insostituibile Acerbi a comandare la linea e di Radu, che è stato titolare anche nella bella e importante vittoria del Vélodrome lo scorso giovedì.

I DUBBI DI SPALLETTI

Anche Luciano Spalletti ha i suoi problemi: non ce la fa Nainggolan, e dunque il tecnico potrebbe nuovamente avanzare la posizione di Borja Valero destinandolo alla trequarti dietro Icardi, in un duello con Lautaro Martinez che ancora una volta potrebbe partire dalla panchina. In mezzo potrebbe essere arrivato il momento di Gagliardini, che se la gioca con un Brozovic non al top; dunque, potrebbe andare verso la conferma Matias Vecino. Sulle corsie in difesa Vrsaljko si riprende la maglia da titolare, ma a sinistra Dalbert appare in vantaggio su Asamoah; al centro il grande ex De Vrij torna a fare coppia con Skriniar, in porta andrà Handanovic e poi ci sono i punti di domanda sulle corsie, con Politano che potrebbe scalare a sinistra al posto di Perisic e dunque Candreva, altro ex della partita, che potrebbe comunque avere un posto da titolare sull’altra fascia.

IL TABELLINO

LAZIO (3-5-1-1): 1 Strakosha; 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi, 26 Radu; 77 Marusic, 16 Parolo, 25 Badelj, 21 S. Milinkovic-Savic, 19 Lulic; 11 J. Correa; 17 Immobile

A disposizione: 25 Proto, 22 Caceres, 4 Patric, 15 Bastos, 13 Wallace, 6 Lucas Leiva, 96 Murgia, 32 Cataldi, 7 Va. Berisha, 14 Durmisi, 5 J. Lukaku, 10 Luis Alberto, 20 Caicedo

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: –

Indisponibili: –

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 2 Vrsaljko, 6 De Vrij, 37 Skriniar, 29 Dalbert; 5 Gagliardini, 8 Vecino; 16 Politano, 10 L. Martinez, 44 Perisic; 9 Icardi

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 33 D’Ambrosio, 13 Ranocchia, 23 Miranda, 18 Asamoah, 77 Brozovic, 15 Joao Mario, 87 Candreva, 20 Borja Valero, 11 Keita B.

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: –

Indisponibili: Nainggolan