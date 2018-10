Video/ Spal Frosinone (0-3): highlights e i gol della partita (Serie A 10^ giornata)

Spal-Frosinone termina con il risultato di 3-0 in favore degli ospiti per effetto dei gol siglati da Chibsah, Ciano e Pinamonti. Quando siamo al 10′ di gioco il risultato di Spal-Frosinone è sempre fermo sullo 0-0. Prima di raccontare quanto accaduto in avvio di gara, andiamo a dare uno sguardo alle due formazioni. Nella Spal Valdifiori è recuperato ma parte dalla panchina; al suo posto Schiattarella. Nel 3-5-2 di Semplici Paloschi e Petagna sono i due attaccanti; Lazzari e Fares sono gli esterni di centrocampo. Dall’altra parte, il Frosinone deve fare a meno di Molinaro; nell’albero di Natale di Londo Daniele Ciofani è supportato da Campbell e Ciano. Succede ben poco allo stadio Paolo Mazza con le due squadre ancora nella classica fase di equilibrio. Nessuno intende scoprirsi, data l’importante posta in palio. Gli uomini di Longo si affidano alla classe di Cambpell, che al 25′ tenta la conclusione da buona posizione trovando l’opposizione di Felipe. Al 32′ i ciociari trovano il gol del vantaggio con Chibsah: Zampano mette in mezzo per il compagno che da pochi passi non sbaglia. Il guardalinee vanifica tutto alzando la bandierina per una posizione di fuorigioco del centrocampista ospite. La Var conferma la giusta decisione dell’assistente di Chiffi. La gara si scalda nel finale, quando il Frosinone decide di farsi notare in proiezione offensiva. Dopo la rete annullata a Chibsah, lo stesso centrocampista torna protagonista con un gol questa volta regolare. Dagli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Ciano, Chibsah ha tutto il tempo di colpire di testa e battere Gomis. La Spal reagisce subito con Paloschi: Fares calcia da fuori e colpisce l’attaccante, la cui deviazione fa stampare il pallone sulla traversa.

IL SECONDO TEMPO

La ripresa si apre con il raddoppio quasi immediato del Frosinone, che al 53′ trova la seconda rete della giornata con Ciano. Campbell se ne va sulla sinistra, supera in scioltezza Cionek e appoggia per Ciano. Il numero 28 dei ciociari cerca la conclusione in porta e beffa Gomis. Poco prima la Spal aveva sfiorato il pareggio con Fares, che da posizione favorevolissima è riuscito a mancare il bersaglio grosso. Gol sbagliato, gol subito. Al 61′ Schiattarella serve in area Antenucci che lascia partire un diagonale fermato dal palo. Un minuto più tardi il generoso Antenucci crossa sul secondo palo per l’icnronata di Everton Luiz che colpisce soltanto l’esterno della rete. Nel finale, nonostante i tentativi di rientare in gara della Spal, il Frosinone cala il tris con il giovane Pinamonti. All’89’ l’attaccante scuola Inter riceve palla da Cassata e batte Gomis con una girata di prima intenzione. Si tratta del primo gol in Serie A del bomber dei ciociari. Di fatto termina qui il match, con i padroni di casa costretti ad alzare bandiera bianca.