Diretta Monopoli Sicula Leonzio/ Streaming video e tv: le quote puntano su Scienza (Serie C 2018, Girone C)

Monopoli Sicula Leonzio, diretta dall’arbitro Davide Miele, si gioca alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, sabato 17 novembre 2018. La partita in programma presso lo stadio Vito Simone Veneziani della città pugliese sarà valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie C, girone C. Monopoli e Sicula Leonzio ci arrivano con una situazione di classifica che è migliore per i siciliani, anche perché il Monopoli deve pure fare i conti con due punti di penalizzazione. La squadra allenata da Giuseppe Scienza ha raccolto sul campo tre vittorie, quattro pareggi e due sconfitte per un totale di 13 punti, che però in classifica sono 11, cioè appena fuori dalla zona playoff nella quale il Monopoli proverà a rientrare. La Sicula Leonzio di mister Paolo Bianco è invece molto salda proprio in zona playoff, avendo raccolto finora 17 punti che sono frutto di cinque vittorie, due pareggi e quattro sconfitte. Manca forse la continuità, ma i tanti alti consentono alla Sicula di essere protagonista di questa stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come sempre le partite di Serie C non sono trasmesse in diretta tv, ma anche per Monopoli Sicula Leonzio l’appuntamento è con il portale elevensports.it: tutti gli abbonati potranno dunque seguire la partita in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Senza abbonamento, sarà comunque possibile anche acquistare il singolo evento su questo sito.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI SICULA LEONZIO

Analizziamo adesso le probabili formazioni per Monopoli Sicula Leonzio. Giuseppe Scienza dovrebbe schierare i padroni di casa con il 3-5-2: Pissardo in porta; davanti a lui retroguardia a tre composta da Ferrara, De Franco e Mercadante; nel folto centrocampo a cinque i titolari dovrebbero essere Rota, Zampa, Scoppa, Paolucci e Donnarumma da destra a sinistra; infine l’attacco che dovrebbe vedere in campo la coppia formata da Mendicino e Mangni. La risposta dei siciliani di mister Bianco dovrebbe essere affidata a un 4-3-3 con Narciso fra i pali; in difesa Talarico terzino destro, Ferrini e Laezza centrali, M. Esposito a sinistra; il terzetto di centrocampo potrebbe prevedere Marano, G. Esposito e Gammone, mentre in attacco disegniamo il tridente con Sainz-Maza, Ripa e Gomez.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche alle quote per il pronostico su Monopoli Sicula Leonzio. Secondo l’agenzia di scommesse Snai è favorita in modo abbastanza evidente la squadra padrona di casa: il segno 1 per la vittoria del Monopoli è infatti quotato a 2,20, mentre poi si sale a quota 3,00 per il pareggio (identificato naturalmente dal segno X) ed infine in caso di segno 2 per la vittoria esterna della Sicula Leonzio la vincita sarebbe pari a 3,40 volte la posta in palio.