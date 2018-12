DIRETTA LAZIO EINTRACHT/ Streaming video e tv: l’arbitro Meler all’esordio nella fase a gironi (Europa League)

Lazio Eintracht sarà diretta, come abbiamo già segnalato, dall’arbitro turco Halil Umut Meler. Di conseguenza sarà tutta della Turchia la squadra arbitrale designata per la partita di Europa League all’Olimpico: insieme a Meler ci saranno i guardalinee Kerem Ersoy e Ibrahim Çaglar Uyarcan, mentre Alper Ulusoy e Ümit Öztürk agiranno come arbitri addizionali ed infine Ceyhun Sesigüzel fungerà da quarto uomo. Per il signor Halil Umut Meler Lazio Eintracht sarà davvero una partita da ricordare, dal momento che per lui si tratterà del primo impegno della carriera nel tabellone principale della Europa League, dove fino a questo momento aveva diretto appena quattro partite, con un bilancio di 17 cartellini gialli ma nessuna espulsione né calci di rigore comminati dal fischietto turco. Tre di queste quattro partite sono state arbitrate da Meler proprio nell’estate 2018: a luglio Shkupi-Rangers Glasgow, poi nel mese di luglio ecco Maribor-Chikhura e Copenaghen-Cska Sofia. Oggi però per il fischietto turco sarà un ulteriore passo in più nella propria carriera… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

L’unico modo per seguire la diretta tv di Lazio Eintracht è quello di rivolgersi ai canali della televisione satellitare: gli abbonati potranno accedere a Sky Sport Uno (201) o Sky Sport 252, naturalmente con la possibilità di attivare il servizio di Sky Go, applicazione senza costi aggiuntivi che permette di vedere la partita anche in diretta streaming video, collegando fino a due apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone ai dati del proprio abbonamento.

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

Lazio Eintracht verrà diretta dall’arbitro Halil Umut Meler: alle ore 18:55 di giovedì 13 dicembre si scende in campo allo stadio Olimpico per l’ultima partita nel gruppo H di Europa League 2018-2019, ma è tutto già deciso per la qualificazione ai sedicesimi. Sono queste le due squadre che passano il turno, e che dunque avanzeranno ai sedicesimi di finale; in più i tedeschi sono anche certi del primo posto nel girone, perchè l’inaspettato crollo biancoceleste a Nicosia ha reso ininfluente il fatto di dover difendere il 4-1 maturato a Francoforte nella partita di andata. In ogni caso la diretta di Lazio Eintracht potrebbe presentare temi interessanti; vedremo dunque come andranno le cose in questa partita tra le prime due squadre del girone.

RISULTATI E PRECEDENTI

Lazio Eintracht può rappresentare per i biancocelesti due motivi di riscatto: innanzitutto bisogna vendicare la netta sconfitta di Francoforte della quale abbiamo già parlato, una sfida nella quale la Lazio era letteralmente crollata – e rimasta in nove – sotto i colpi di un avversario che ne aveva molto di più sul piano fisico e della condizione. Il secondo motivo di rivalsa è certamente anche il più importante, visto che ribaltare quel 4-1 non porterebbe benefici di classifica: i biancocelesti arrivano infatti da un periodo davvero complicato, in Serie A hanno perso la quarta posizione a favore del Milan e con una serie di pareggi (ultimo dei quali quello beffardo contro la Sampdoria) si sono allontanati dalle prime tre posizioni, anche se sono sempre a -1 dalla qualificazione in Champions League. Non sta bene nemmeno l’Eintracht, che ha perso le ultime due partite in Bundesliga: per i tedeschi c’è dunque la necessità di non allungare la striscia negativa, in più stuzzica l’idea di chiudere il girone a punteggio pieno per lanciare un chiaro segnale a tutte le potenziali avversarie per i sedicesimi.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO EINTRACHT

Studiamo le probabili formazioni di Lazio Eintracht: i biancocelesti faranno ampio turnover, a cominciare dal portiere (gioca Proto) e continuando con una difesa che dovrebbe cambiare in toto, con Luiz Felipe a comandare tra Bastos e Martin Caceres. Gli esterni a centrocampo dovrebbero essere Basta e Durmisi, con Valon Berisha, Cataldi e Murgia a giocarsi le due maglie di mezzala oppure in campo insieme, a seconda della titolarità o meno del rientrante Lucas Leiva. Davanti, spazio a Luis Alberto che ritrova una maglia da titolare a supporto di Caicedo. Anche Adi Hutter dovrebbe cambiare qualcosa: davanti a Trapp, favorito su Ronnow, ecco Falette, Russ e Salcedo mentre Danny Da Costa è confermato a sinistra. Non così Kostic che potrebbe lasciare il posto a Willems sull’altro versante; mediana composta da De Guzman e Gelson Fernandes, Gacinovic da trequartista mentre davanti Nicolai Muller supporterà Jovic, con Haller che appare destinato alla panchina.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai per scommettere su Lazio Eintracht ci parlano dei biancocelesti come della squadra favorita, con una quota pari a 2,10 volte la somma messa sul piatto per il segno 1 che identifica la loro vittoria; l’ipotesi del successo esterno dei tedeschi vale 3,20 volte la puntata ed è regolata dal segno 2, mentre con l’eventualità del pareggio (ovviamente segno X) il costro guadagno sarebbe di 3,55 volte quanto investito con questo bookmaker.