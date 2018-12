Video/ Palermo Ascoli (3-0): highlights e gol della partita (Serie B)

Allo Stadio Renzo Barbera il Palermo supera l’Ascoli con un netto 3 a 0. Come si vede nel video di Palermo Ascoli, nel primo tempo i rosanero prendono subito il controllo della situazione producendo diverse iniziative offensive interessanti ma sono gli ospiti a concedere il goal del vantaggio agli avversari al 26′ a causa dell’autorete del portiere Perrucchini, autore di un controllo da dimenticare nel tentativo di dribblare Moreo. Bisogna quindi attendere il secondo tempo perchè i padroni di casa aumentino il distacco per merito di Chochev al 74′, sebbene la squadra del tecnico Vivarini avesse comunque provato ad acciuffare il pareggio fino a quel momento. Nell’ultima parte della sfida, precisamente all’87’, ci pensa infine il neo entrato Szyminski a chiudere definitivamente i conti, sfruttando al meglio la sponda di Rajkovic. I 3 punti conquistati permettono al Palermo di salire a quota 35 nella classifica di Serie B, restando in vetta, mentre l’Ascoli non si muove rimanendo fermo con i suoi 21 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il Palermo abbia meritato il successo finale a cominciare dal computo delle conclusioni indirizzate nello specchio della porta, ovvero 4 a 1 nonostante i 13 tentativi a testa complessivi. I rosanero si sono portati in attacco con maggior costanza rispetto ai bianconeri facendo registrare l’unico fuorigioco del match e collezionando 7 calci d’angolo contro 3. Gli ospiti hanno dovuto ripiegare in più di un’occasione ed hanno quindi effettuato più contrasti rispetto alla squadra di mister Stellone, 37 a 16, mentre gli uomini del tecnico Vivarini sono risultati per un soffio superiori nel fraseggio, 457 a 454 i passaggi totali. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Palermo è stata la squadra più fallosa e l’arbitro Piscopo, della sezione di Imperia, ha estratto il cartellino giallo per sole 2 volte ammonendo rispettivamente Jajalo da un lato ed Addae dall’altro.

IL TABELLINO

Palermo-Ascoli 3 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 26′ AUTO Perrucchini(A); 74′ Chochev(P); 87′ Szyminski(P).

PALERMO (4-3-1-2) Brignoli; Rispoli, Bellusci, Rajkovic, Aleesami(63′ Szyminski); Haas(73′ Murawski), Jajalo, Chochev(83′ Fiordilino); Falletti, Trajkovski, Moreo. All.: Stellone.

ASCOLI (4-3-1-2) Perucchini; Laverone(78′ Kupisz), Brosco, Valentini, D’Elia(65′ Addae); Frattesi, Troiano, Cavion; Ninkovic; Beretta, Rosseti(77′ Ngombo). All.: Vivarini.

Arbitro: Piscopo (Imperia).

Ammoniti: 58′ Jajalo(P); 69′ Addae(A).

Ecco il video di Palermo Ascoli, con le azioni salienti del match.