Video/ Perugia Foggia (3-0): highlights e gol della partita (Serie B)

Allo Stadio Renato Curi il Perugia supera il Foggia con un netto 3 a 0. Come si vede nel video di Perugia Foggia, in avvio di primo tempo i padroni di casa prendono subito le misure alla formazione ospite passando in vantaggio al 13′ per merito di Kouan, su suggerimento di Verre. Ci pensa quindi lo stesso Kouan, questa volta su assist di Michael, a siglare la rete del raddoppio al 27′ valevole per la doppietta personale ma i biancorossi sono anche costretti a rimpiazzare l’infortunato Melchiorri con Vido nel finale di frazione al 41′. Nel secondo tempo i rossoneri hanno maggior spazio per poter agire e provare a rimontare sebbene la loro reazione sia troppo debole e poco produttiva per concretizzarsi realmente. Nei minuti di recupero, precisamente al 94′, il subentrato Vido mette a segno il goal del tris ribadendo alle spalle dell’estremo difensore Bizzarri una conclusione da lui stesso scoccata. I 3 punti conquistati permettono al Perugia di salire a quota 26 nella classifica di Serie B mentre il Foggia non si muove rimanendo fermo a 12 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro si evidenzia come il Perugia abbia meritato il sueccesso finale a cominciare dal computo delle conclusioni totali, 17 a 9 delle quali 9 a 3 indirizzate nello specchio della porta, costringendo appunto ad un 3 a 6 nelle parate. I biancorossi hanno collezionato più calci d’angolo, 5 a 3, ed hanno fatto registrare le uniche due posizioni di fuorigioco di tutto il match, a testimonianza della loro costanza in fase offensiva. I rossoneri hanno effettuato poi un numero superiore di passaggi totali, 563 contro 412, ma i padroni di casa hanno effettuato più contrasti, 24 a 13. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Perugia è stata la squadra più fallosa a giudicare dal 177 a 11 nel conteggio dei falli e l’arbitro Eugenio Abbattista, della sezione di Molfetta, ha estratto il cartellino giallo per 6 volte ammonendo rispettivamente Verre, Gyomber e Mazzocchi da un lato, Chiaretti, Agnelli e Kragl dall’altro.

IL TABELLINO

Perugia-Foggia 3 a 0 (p.t. 2-0)

Reti: 13′, 27′ Konan(P); 90’+4′ Vido(P).

Assist: 13′ Verre(P); 27′ Michael(P).

PERUGIA Gabriel; Mazzocchi, Gyomber, El Yamiq, Falasco; Kingsley, Bianco, Verre(90′ Mustacchio), Kouan; Melchiorri(41′ Vido), Han(67′ Cremonesi). All.: Nesta.

FOGGIA Bizzarri; Loiacono, Tonucci, Ranieri; Zambelli, Cicerelli(57′ Chiaretti), Agnelli, Busellato, Rubin(74′ Kragl); Galano, Gori(68′ Mazzeo). All.: Padalino.

Arbitro: Eugenio Abbattista (Molfetta).

Ammoniti: 19′ Verre(P); 50′ Gyomber(P); 63′ Chiaretti(F); 73′ Agnelli(F); 84′ Mazzocchi(P); 86′ Kragl(F).