Diretta / Novara Casalmaggiore streaming video Rai: i precedenti sorridono alle piemontesi (volley)

Alla vigilia del fischio d’inizio della diretta tra Novara e Casalmaggiore è tempo di andare a curiosare pure nello storico che unisce i due club, a dir il vero piuttosto ampio. Dati alla mano leggiamo infatti ben 20 precedenti diretti tra le due società, questi raccolti al 2012 a oggi e tra il primo campionato italiano, la Serie A2 e pure la Supercoppa italiana (questa contesa nel 2015 e il trofeo andò poi però alla squadra rosanero). Facendo un piccolo bilancio possiamo quindi dire che in tutto si contano ben 12 successi a parte della formazione piemontese nello scontro diretto e 8 vittorie per la Pomì: sono poi due i testa a testa recenti tra le due squadre, registrati nella scorsa stagione regolare di campionato. Va quindi ricordato che allora furono due le vittorie sempre di Novara: Casalmaggiore quindi è più che mai oggi motivata a vendicare questi due KO.

INFO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL MATCH NOVARA CASALMAGGIORE

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta Novara Casalmaggiore di questa sera, sarà visibile alle ore 20.30 sulla tv di stato: diretta tv offerta dal canale Raisport +, con diretta streaming video garantita tramite il ben noto portale raiplay.it.

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Novara Casalmaggiore, diretta dagli arbitri Bruno Frapiccini e Alessandro Cerra, è la partita di volley femminile in programma oggi sabato 29 dicembre 2018: fischio d’inizio atteso per le ore 20.30 al Pala Igor di Novara. Dopo il turno festivo di Santo Stefano il volley della Serie A1 torna in campo con un match d’eccezione: la diretta Novara Casalmaggiore infatti ricorderà a molti appassionati alcuni scontri epici a cui si è assistito negli ultimi anni. Il dominio anche sul continente delle rossonero rimane una parentesi memorabile mentre è ancora vivissima la supremazia delle azzurre in Italia come in Europa. Le imprese delle ragazze di Barbolini sono ben note e se da una parte le piemontesi ancora devono digerire una Supercoppa italiana soffiata via da Conegliano a inizio stagione, per ora Novara si consola con la prima posizione nella classifica del primo campionato italiano di volley femminile.

PRECEDENTI E RISULTATI

In attesa di poter dare la parola al campo per la diretta Novara Casalmaggiore andiamo a vedere come i due club, titolari e rinomati, si avvicinano a questa attesa 13^ giornata del Campionato di volley della Serie A1 femminile. Come prima annunciato le padroni di casa stanno veleggiando in vetta: le azzurre infatti sono prime in classifica e vantano ben 29 punti ottenuti in 11 match disputati (ricordiamo che questa stagione 2018-2019 del campionato prevede 13 squadre). La squadra di Barbolini quindi vanta un tabellino eccellente fino a questo momento con appena una sola sconfitta, questa per ben recente: Novara infatti è stata battuta solo pochi giorni fa con il risultato di 3-2 dalla neopromossa Cuneo. Un risultato abbastanza clamoroso e che di certo andrà subito vendicato contro le rosanero. La Pomì però potrebbe non essere un avversario semplice, benchè non regista un tabellino ugualmente impeccabile. Le rosanero però affrontano questo turno con 23 punti ottenuti in 11 incontri disputati: a bilancio ecco poi 8 successi e tre sconfitte.



