Ramsey alla Juventus/ Calciomercato, ultime notizie: offerta al gallese in scadenza con l’Arsenal

Tra poche ore si aprirà la sessione di mercato di gennaio, la Juventus è già al lavoro in vista della prossima stagione. La dirigenza bianconera sta monitorando diverse piste, fari puntati sugli obiettivi in scadenza di contratto: priorità a Aaron Ramsey, centrocampista dell’Arsenal. Il gallese, cardine dei Gunners da diversi anni, è in scadenza a giugno 2019 e le trattative per il prolungamento non hanno avuto buon esito: il club londinese si è rassegnato a perderlo a zero e si è aperta la sfida tra club internazionali. Anche Inter e Chelsea sono sulle tracce del 28enne, ma la Vecchia Signora è pronta a piazzare la zampata: secondo quanto riporta Tuttosport, la Juve ha messo sul piatto un ricco contratto quadriennale. Stipendio base da 6,5 milioni di euro a stagione, che attraverso il numero di presenze può lievitare fino a 7 milioni di euro (50 per cento delle partite) o 8 (70 per cento).

RAMSEY JUVENTUS, LE ULTIME

Dopo Emre Can, la Juventus è pronta al blitz per un altro calciatore a costo zero di grande spessore: i bianconeri non pagherebbero alcun indennizzo all’Arsenal per Ramsey, ma le commissioni saranno importanti. Come riporta il quotidiano torinese, «all’agenzia che assiste il ragazzo andranno 9 milioni di euro pagabili in più anni, di fatto 7 milioni in meno rispetto ai 16 spesi la scorsa estate per Emre Can». Cresciuto nel settore giovanile del Cardiff, il classe 1990 a raccolto 20 presenze, 2 reti e 6 assist tra Premier League ed Europa Legue: il tecnico Unai Emery gli ha affidato le chiavi della mediana e il centrocampista ha sfornato prestazioni di altissimo livello. Il legame con i Gunners però non è bastato per mettere nero su bianco il rinnovo di contratto: Fabio Paratici pronto a sfruttare l’occasione…

