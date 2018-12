Video/ Livorno Padova (1-1): highlights e gol della partita (Serie B, 19^ giornata)

Finisce 1-1 tra Livorno e Padova. Botta e risposta tra Clemenza e Diamanti e di fatto, come emerge nel video di Livorno Padova, la gara finisce senza vincitori né vinti. Un punto a testa che serve a ben poco non smuovendo la classifica: il Padova resta ultimo a quota 12, il Livorno al 16esimo posto con 3 punti in più. Nel prossimo turno di Serie B il Livorno riposerà mentre i biancorossi saranno ospiti dell’Hellas Verona.

SINTESI PRIMO TEMPO

Livorno in campo con il 3-4-1-2. Tra i pali Mazzoni, in difesa Bogdan, Dainelli e Di Gennaro. A centrocampo da destra verso sinistra Valiani, Luci, Agazzi e Iapichino. In attacco Diamanti in supporto di Giannetti e Raicevic. Il Padova replica con il 3-5-2. In porta Merelli, difesa con Cappelletti, Capelli e Trevisan. A centrocampo da destra verso sinistra Salviato, Broh, Marcandella, Pulzetti e Contessa. In attacco Clemenza e Bonazzoli. Come si vede nel video di Livorno Padova, ci provano subito gli alabardati. Discesa di Iapichino sulla fascia sinistra, l’esterno crossa, ma il suo suggerimento viene respinto dalla difesa del Padova. Poco dopo ci prova Diamanti, ma il tiro viene respinto da Merelli. Sul pallone si lanciano Mazzocco e Iachipino, dubbio il contrasto dell’esterno del Padova. L’arbitro lascia proseguire. Risponde il Padova. Bella iniziativa di Clemenza, che salta due uomini e riesce ad arrivare in area. Fondamentale la chiusura di Dainelli. Padova più pericoloso in avvio. Ancora in avanti i veneti che con Pulzetti provano ad arrivare sul fondo, buon cross su cui però è attenta la difesa del Livorno. Attaccano gli amaranto: dopo una buona discesa di Iapichino, il trequarista prova a trovare Giannetti in area ma il suo cross è sbagliato, facile per Merelli. Tentativo di Luci. Controllo e tiro del mediano su servizio di Agazzi: tiro centrale, para senza problemi Merelli. Sostituzione per gli ospiti al 35esimo: entra Contessa, esce Capelli. Poco dopo anche il Livorno cambia: fuori Dainelli, dentro Gonnelli. Ammonito intanto Contessa. Padova pericoloso. Bella palla di Marcandella per Bonazzoli che perde ancora il duello con Di Gennaro. Prima dell’intervallo ecco il gol del Padova. Vantaggio ospite con il tiro di Clemenza, deviato, che diventa imparabile per Mazzoni. Doccia fredda per il Livorno.

SINTESI SECONDO TEMPO