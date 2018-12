Video/ Venezia Carpi (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 19^ giornata)

Venezia e Carpi si spartiscono la posta in palio allo stadio “Penzo” per quello che era il loro ultimo appuntamento del 2018: il punteggio finale di 1-1 è tutto sommato giusto, anche se ai punti avrebbe meritato qualcosa in più la squadra di Zenga. Come si vede nel video di Venezia Carpi, la squadra veneta si è rivelata poco incisiva nei primi 45’ e poi brava rimettere in linea di galleggiamento la barca ma non abbastanza per ribaltare il punteggio contro i ragazzi di Castori. Il dato sui tiri in porta, 19 a favore dei lagunari, mostra come nella ripresa i padroni di casa abbiano attaccato a spron battuto, conquistando alla fine anche 23 punizioni contro le sole 15 dei biancorossi. Per quanto riguarda i corner, sono 7 quelli battuti dagli arancioneroverdi e 3 quelli per i carpigiani mentre è curiosa la statistica sulle parate con l’estremo difensore veneziano che non ha compiuto nessun intervento (venendo beffato quindi solo dal gol di Suagher) a fronte dei ben 10 effettuati dal numero uno ospite. Infine, si segnalano i 3 “gialli” comminati al Carpi (2 solo per i ragazzi di Zenga), mentre il dato sui passaggi totali effettuati dice che quelli del Venezia sono 517, molti di più dei 274 dei romagnoli che hanno tenuto poco e male il pallino del gioco ma hanno il merito di essere stati più cinici e aver segnato una rete pur subendo per gran parte della gara la pressione dei veneti.

LE DICHIARAZIONI

Al termine del match che il Venezia ha pareggiato tra le mura amiche per 1-1 contro il Carpi, in sala stampa a parlare non è stato il tecnico dei lagunari, Walter Zenga, ma il suo “secondo”, vale a dire Benito Carbone mentre non sono ancora arrivate le dichiarazioni del suo omologo sulla panchina biancorossa, Fabrizio Castori, che torna comunque a casa con un ottimo punto dal Veneto anche se nel finale è stato il numero uno Colombi ad evitare la rimonta degli avversari. “La prestazione di oggi è stata positiva dato che giocavamo contro una buona squadra, ben messa in campo da un allenatore di esperienza quale è Castori” ha detto il vice degli arancioneroverdi, spiegando di essere comunque soddisfatto dalla qualità della gara fatta dei suoi. “Certo, nel primo tempo non siamo stati brillanti quanto nella ripresa ma il pareggio ci sta stretto se consideriamo le molte palle gol che abbiamo creato” ha concluso Carbone, parlando anche dei singoli quando ha commentato con una battuta il ritorno al gol di Litteri dopo i problemi fisici avuti sin dall’inizio della stagione, ribadendo inoltre che l’attaccante lagunare continua ad avere ancora la fiducia di tutta quanta la società. Ecco il video di Venezia Carpi, con le azioni salienti del match.