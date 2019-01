Diretta Casalmaggiore Firenze/ Streaming video e tv: rosanero in cerca di riscatto (Serie A1 volley femminile)

Casalmaggiore Firenze, è la partita in programma oggi 12 gennaio 2019 al Pala Radi di Cremona: fischio d’inizio atteso per le ore 20,30, nella 16^ giornata del Campionato di Serie A1. A brevissima distanza dal precedente turno (il suo posticipo, tra Monza e Busto Arsizio, è stato giocato solo due giorni fa) ecco che il grande volley femminile torna in campo e lo fa con un nuovo scontro diretto per un posto nella top eight della classifica. La diretta Casalmaggiore Firenze infatti vede due club in lotta per entrare stabilmente nei primi cinque posti della graduatoria: giunti già al terzo turno di ritorno del campionato regolare, capiamo bene come i punti messi in palio oggi saranno decisivi che per stabilire il prossimo tabellone dei play off. La battaglia questa sera sarà quindi durissima, anche perchè le rosanero sperano che il pubblico di casa le aiuti ad uscire da un piccolo momento di crisi inaugurato in questo periodo tra le festività invernali.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta di Casalmaggiore e Firenze sarà disponibile sulla tv di stato: appuntamento con la diretta tv della partita di volley alle ore 20.30 al canale Raisport +. Diretta streaming video garantita tramite il portale raiplay.it.

RISULTATI E PRECEDENTI

Come abbiamo annunciato prima, questo non è un grande momento per la Pomì, che davvero punta alla diretta Casalmaggiore Firenze di questa sera come grande occasione di rilancio in campionato. La compagine di Marco Gaspari infatti ha messo alle spalle negli ultimi tre turni solo sconfitte, queste rimediate contro Novara, Conegliano e Bergamo: solo uno il punticino strappato quindi dal 29 dicembre scorso, troppo poco per un club che punta a un buon piazzamento in vista dei prossimi play off. Chi invece ha iniziato il nuovo anno solare 2019 con il passo giusto è proprio la formazione di Firenze. Il Bisonte infatti è di ritorno da tre successi di fila, ottenuti con Filottrano, Chieri e Brescia: lo scontro con Casalmaggiore sarà davvero la prova del nove per la squadra di Caprara, utile test per capire le reali ambizioni per fine stagione. Intanto nella classifica la squadra fiorentina appare ben lontana dalla vetta, visto che Novara, capolista, ha almeno 10 punti in più.



