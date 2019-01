Diretta Perugia Civitanova/ Streaming video e tv: scontro per il vertice della classifica (Serie A1 volley)

Perugia Civitanova, diretta dagli arbitri Danile Rapisarda e Alessandro Tanasi, è la partita di volley maschile in programma oggi sabato 12 gennaio 2019: fischio d’inizio atteso per le ore 18.00 al Pala Barton di Perugia. Nuova occasione di rilancio per la compagine di Lollo Bernardi che giunge nella quarta giornata del girone di ritorno della Serie A1, la 17^ della Superlega. La Sir infatti si approccia alla diretta Perugia Civitanova pochi giorni dopo la sonora batosta ricevuta da Trento nel turno precedente: il KO poi è stato reso ancor più doloroso dal sorpasso della stessa Diatec in classifica, proprio nel prima posizione. Per alzare la testa e riprendersi quindi il ruolo di capolista però la squadra umbra ora dovrà affrontare un vero spauracchio che è la Lube di Fefè De Giorgi: un avversario più che mai ostico visto il valore della squadra che la dirigenza marchigiana ha costruito questa estate. Il pronostico della diretta Perugia Civitanova è quindi più che mai aperto: ciò che non mancherà di sicuro sarà lo spettacolo.

INFO STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la diretta Perugia Civitanova sarà visibile a tutti gli appassionati tramite la tv nazionale: appuntamento quindi con il grande volley al Pala Barton alle ore 18.00 con la diretta tv offerta al canale Raisport +. Segnaliamo che la diretta streaming video sarà disponibile a tutti tramite il portale raiplay.it. PERUGIA CIVITANOVA, STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

RISULTATI E PRECEDENTI

Come abbiamo detto, la diretta Perugia Civitanova sarà senza dubbio una grande occasione di rilancio per la Sir: il KO con Trento è stato altre modo duro visto che il club di Bernardi ha perso pure la vetta della classifica. La sconfitta maturata pochi giorni fa è stata solo la terza in stagione e di fatto il club umbro rimane il primo rivale della capolista, con 39 punti e appena due lunghezze da recuperare per raggiungere la vetta. A rompere le uova nel paniere, come si suol dire, ci sarà la fortissima Lube di Fefè De Giorgi: la squadra stellare dei cucinieri punta alla vetta della classifica pur partendo da appena 38 punti finora ottenuti. Va poi detto che proprio la squadra marchigiana sta affrontando un nuovo momento di forma nonostante i tanti impegni: certo la fatica si fa sentire come dimostra il successo trovato solo al tie break con Verona di pochi giorni fa, ma c’è ottimismo per questo 2019 in casa Civitanova.



