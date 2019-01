Civitanova Verona/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Volley maschile Serie A1)

Civitanova Verona, diretta dagli arbitri Gianni Bartolini e Luca Sobrero è la partita prevista oggi domenica 6 gennaio 2019 al Eurosuole Forum: fischio d’inizio previsto per le ore 18.15 nella 16^ giornata del campionato di Serie A1 di volley maschile. Il grande volley continua la sua cavalcata e già giunti al terzo turno del girone di ritorno di questa intensa stagione di Superlega, gli appassionati si trovano davanti questo scontro di primissimo livello. La diretta Civitanova Verona infatti è senza dubbio uno degli incontri più interessanti di questa giornata: in campo ci sarà la Lube di coach De Giorgi che vorrà iniziare l’anno 2019 con il passo giusto, dopo alcune insoddisfazioni rimediate in questo ultimo periodo.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la diretta Civitanova Verona, attesa per le ore 18.15 sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: punto di riferimento per gli appassionati sarà il canale Raisport, al numero 58 del telecomando del digitale terrestre. Diretta streaming video della partita garantita tramite il solito portare raiplay.it.

RISULTATI E PRECEDENTI

Prima di dare la parola al taraflex dell’Eurosuole per la diretta tra Civitanova e Verona andiamo a vedere come i due club si approcciano alla partita e alla 16^ giornata del campionato di Serie A1, la terza del girone di ritorno. Come prima annunciato la squadra di De Giorgi appare impaziente di scendere in campo: il cambio di panchina pare aver dato un altro ritmo alla Lube colma di star ma tale rilancio in campo come nella classifica deve ancora essere messo alla prova. La squadra della Calzedonia è in questo senso un ottimo test, specie dopo il successo di Ravenna del precedente turno. Intanto comunque la squadra marchigiana non rimane troppo indietro anche i graduatoria: la Lube è infatti terza in campionato con 36 punti e tre a recuperare sulla capolista Perugia.

Se Verona è un ottimo test per la Lube, anche Civitanova è un banco di prova fondamentale per verificare le ambizioni della squadra di coach Nikola Grbic, che torna in campo contro una big dopo aver portato fino al tie break solo pochi giorni Perugia. La partita è terminata con una sconfitta ma i gialloblu hanno portato a casa un punticino davvero pesante, rimediato contro la capolista della Superlega. La graduatoria poi vede proprio la formazione scaligera ancor nella top eight, valida per i play off scudetto: per la Calzedonia ecco la settima posizione con 22 punti. Un piazzamento quindi importante ma non sufficiente secondo le aspirazioni e le potenzialità del club, che può davvero regalarci un match di primo livello.



