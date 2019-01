Diretta Tottenham Manchester United/ Streaming video e tv: quinto successo per Solskjaer? (Premier league)

Tottenham Manchester United, diretta dall’arbitro Mike Dean, è la partita in programma oggi domenica 13 gennaio a Wembley: fischio d’inizio previsto per le ore 17.30 nella 22^ giornata di Premier league. Il campionato inglese torna protagonista e lo fa alla grande con uno degli incontri più attesi di tutta la stagione. Pochettino apre le porte quindi ai Red Devils che da quando vedono in panchina Ole Gunnar Solskjaer, arrivato dopo l’esonero di Jose Mourinho paiono non sapere perdere. Gli Spurs però sono più che preparati alla sfida come pure ci dicono i risultati arrivati in questi ultimi giorni in Fa Cup ma pure in campionato. In ogni caso il risultato della partita non si annuncia facile da indovinare: la diretta Tottenham Manchester United si annuncia davvero infuocata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Gli abbonati alla televisione satellitare potranno gustarsi la diretta tv di Tottenham Manchester United: i canali sono Sky Sport 1 (201) e Sky Sport Football (203), ovviamente con la possibilità di seguire il big match di Premier League anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go con la quale si possono collegare fino a due dispositivi mobili (PC, tablet o smartphone) ai dati del proprio abbonamento.

TOTTENHAM MANCHESTER UNITED: LE PROBABILI FORMAZIONI

In vista della diretta tra Tottenham e Manchester United, il tecnico dei Red Devils non dovrebbe mutare tipo le carte in tavola, benché certo il mercato al momento sia più che mai vivo: andiamo quindi a vedere chi potrebbero essere i titolari nel 4-2-3-1 di Solskjaer. Ecco quindi che tra i pali dovremmo vedere De Gea con di fronte a sé il duo al centro composto da Jones e Lindelof: spazio a Shaw e Valencia ai lati. Per la mediana non vi sono dubbi: le maglie da titolari saranno sulle spalle di Herrera e Matic, mentre Pogba dominerà di nuovo la scena ponendosi sulla tre quarti. Peer l’attacco del Manchester United ecco poi spazio a Rashford prima punta: toccherà poi a Martial e Mata agire ai lati benchè dalla panchina rimangano pronti Alexis Sanchez, Lukaku e Lingard.

Per le probabili formazioni degli Spurs, in vista della diretta Tottenham Manchester United, anche Pochettino pare aver le idee ben chiare: sarà ovviamente il 4-4-2 il modulo di partenza. Ecco quindi che in attacco vedremo ovviante Harry Kane (in gol pure nel match di andata ad agosto contro i Red Devils) in coppia con Son: a supporto dalla mediana non mancheranno quindi Eriksen, Alli, Winks e Sissoko, benché le alternative non manchino dalla panchina. Pochi i dubbi anche per la difesa: Lloris sarà ovviamente tra i pali di fronte a sé le maglie verranno consegnate a Alderweireld e Sanchez: toccherà Rose e Trippier agire ia lati del reparto arretrato.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima del fischio d’inizio, complice pure la classifica della Premier league, vediamo che sono i padroni di casa i favoriti d’obbligo nel pronostico. Se poi consideriamo le quote date dalla snai vediamo che nell’1×2 il successo del Tottenham è stato dato a 2.05, contro il più alto 3.50 fissato in favore del Manchester United: il pareggio è stato poi valutato a 3.60



© RIPRODUZIONE RISERVATA