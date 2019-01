Video/ Sampdoria Milan (0-2 dts): highlights e gol della partita. La decide Cutrone (ottavi Coppa Italia)

Sampdoria Milan si è conclusa con il risultato di due reti a zero in favore dei rossoneri. Sono serviti però i tempi supplementari per decretare il passaggio del turno ai quarti di finale di Coppa Italia, visto che dopo i novanta minuti regolamentari il match era ancora fermo sullo zero a zero, in perfetta parità. Alla fine è salito in cattedra il gioiello d’attacco di Gattuso, Patrick Cutrone, che nel giro di sei minuti, fra il 102esimo e il 108esimo, ha realizzato una magica doppietta che ha permesso al Milan di qualificarsi alla successiva fase del trofeo nazionale. Sampdoria che lascia il Marassi e la manifestazione comunque a testa alta, brava a mantenere la porta inviolata per più di 100 minuti, e arresasi ad una squadra forse più cinica degli stessi blucerchiati, che hanno tra l’altro trovato sul proprio cammino un ottimo Pepe Reina, decisivo in almeno tre interventi. Una gara che ha visto anche il debutto del neo-acquisto rossonero, il brasiliano Paquetà, in cui la società ha riposto molta fiducia. In fondo il strong>video con gli highlights del match

SAMPDORIA-MILAN 0-2: IL VIDEO DI GOL E HIGHLIGHTS

Il primo tempo ha visto la Sampdoria più in palla, con i blucerchiati che hanno schiacciato a lungo i rossoneri nella propria metà campo, e sfiorato il vantaggio al 30esimo minuto di gioco con Ramirez, che ha trovato però una grande replica di Reina. Milan praticamente inesistente fino allo scadere, precisamente al 43esimo, quando Higuain è andato vicinissimo al gol con un rasoterra dopo bella intuizione di Kessie. La ripresa è stata invece più equilibrata, con un inizio e una fine di marca sampdoriana, e un “mezzo” invece più rossonero. Nel primo quarto d’ora di gioco si sono registrati una serie di interventi prodigiosi di Reina, in particolare, sul solito Ramirez. Poi è salito in cattedra Calhanoglu che al 22esimo e al 25esimo ha avuto sui piedi due palle gol. Al 39esimo, brividi lungo la schiena dei rossoneri, quando ancora una volta un insuperabile Reina ha detto no all’offensiva blucerchiata. Nell’extratime, subito palla-gol sprecata da Ekdal, poi è subentrato Cutrone ed è cambiato il match: al 102esimo bella palla di Conti con il giovane bomber meneghino che colpisce al volo di piatto e trova il vantaggio. Al 108esmo è di nuovo festa in casa Milan dopo uno splendido pallonetto del giovane bomber. Di seguito il video con gli highlights del match

IL VIDEO DI SAMPDORIA-MILAN





© RIPRODUZIONE RISERVATA