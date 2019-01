Video/ Tottenham Manchester United (0-1): highlights e gol della partita (Premier League)

Il big match tra Tottenham e Manchester United non delude le attese, decide Rashford con De Gea che si trasforma in un muro umano. Continua il momento magico di Solskjaer che eguaglia il record di Matt Busby, grazie alle cinque partite vinte di fila in campionato. Match subito intenso con il cross dalla destra di Trippier, dopo un bel movimento di Sissoko, ma il tiro è troppo lungo per Kane. Son trova in profondità Winks che però sbaglia tutto non inquadrando la porta sull’uscita disperata di De Gea. Trippier serve Kane, solo al centro dell’area, l’attaccante perde il tempo giusto. Match che inizia a salire d’intensità. Winks ha ancora spazio per concludere a rete, ma tira ancora una volta fuori. La gara si sblocca all’ultimo minuto della prima frazione. Recupero di Lingard, palla a Pogba che si inventa un lancio incredibile, palla a Rashford che in diagonale non lascia scampo a Lloris.

VIDEO TOTTENHAM MANCHESTER UNITED: IL SECONDO TEMPO

Inizia la ripresa tra Tottenham e Manchester United, il cavonaccio della gara è chiaro, i padroni di casa attaccano a testa bassa. Cross di Trippier dalla corsia di destra: Alli incrocia di testa, De Gea si supera e toglie la palla dall’angolino basso, parata strepitosa. Cross di Young, colpo di testa di Pogba, Lloris in tuffo fa suo il pallone. Colpo di testa di Kane su cross dalla destra, De Gea ancora protagonista. Palla in profondità di Kane per Alli che scappa via verso la porta, ma trova l’intervento decisivo di De Gea. Punizione di Eriksen da buona posizione, la palla finisce a lato, non di molto, alla destra di De Gea. Punizione di Kane di destro a giro su cui De Gea è attento e con una presa plastica fa suo il pallone. Deviazione di Alderweireld su azione di calcio d’angolo, De Gea chiude sul primo palo con i piedi, partita mostruosa la sua. Ultima occasione per Kane che tira a botta sicura, ancora De Gea a salvare i suoi. Termina il match con la vittoria di un Manchester United trasformato dopo l’esonero di Mourinho.





© RIPRODUZIONE RISERVATA