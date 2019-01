Wanda Nara tiene in sospeso l’Inter/ Post criptico su Instagram, riferimento a Icardi?

Wanda Nara lascia un po’ col fiato sospeso i tifosi dell’Inter. La moglie nonché agente del bomber Mauro Icardi pubblica un messaggio su Twitter abbastanza criptico: “Mentre aspetti quello che mai arriverà, ecco che appare ciò che meno ti aspettavi.” In molti hanno pensato possa essere una frase relativa alla trattativa sul rinnovo di contratto che il giocatore interista sta portando avanti da diverso tempo. E Wanda Nara nelle ultime settimane ha un po’ gelato gli entusiasmi di chi vedeva vicina la fumata bianca, parlando di un Icardi che in ogni caso col nuovo contratto vuole centrare un salto di qualità nella propria carriera, a prescindere dal fatto che l’Inter possa garantirglielo, oppure se dovrà andare altrove per trovarlo.

I COMMENTI SUI SOCIAL

Sui social basta una scintilla per accendere le polemiche e i dubbi, e la frase di Wanda Nara potrebbe lasciare interdetti chi pensa che all’orizzonte possa esserci una nuova trattativa per il bomber nerazzurro. Alcune panchine importanti si muoveranno da qui a giugno, anche a livello internazionale, e molti pensano che club come Barcellona e Real Madrid possano nutrire un interesse concreto per Icardi. Al tempo stesso, leggendo i commenti dei tifosi anche su Instagram, i più ottimisti pensano che questa frase di Wanda Nara possa essere riferita a un’improvvisa accelerazione nella trattativa. Altri invece ipotizzano che semplicemente non possa esserci alcun nesso tra quello che Wanda Nara ha scritto e la vicenda contrattuale del marito. E l’attesa continua per capire se entro la fine del mercato invernale Icardi rinnoverà e prolungherà il suo altro matrimonio, quello con l’Inter.





