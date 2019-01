Filippo Tortu, finale 60 metri/ Diretta streaming video tv su Sportmediaset: pronta la sfida contro Lai

La stagione di atletica indoor spara le cartucce pesanti: sulla pista del Palaindoor di Ancona correrà infatti il gioiello Filippo Tortu, l’atleta azzurro più veloce di tutti i tempi. Il 20enne velocista meneghino, che ha fermato per la prima volta il cronometro sotto i dieci secondi (9 e 99 per l’esattezza) sui 100 metri classici, sarà impegnato quest’oggi, domenica 20 gennaio, in due sprint sui 60 metri: una prima batteria, che si terrà questa sera, attorno alle ore 17:45, quindi, la finale dalle ore 19:05. Senza dubbio un appuntamento affascinante, non soltanto per tutti gli amanti di questo sport, visto che Tortu, come ogni giovane campione che si rispetti, ha saputo conquistare il cuore degli italiani anche con la sua simpatia e la sua faccia da bambino, lui che è poco più di un ragazzino. Non sarà semplice per l’azzurro più veloce di tutti i tempi ottenere la medaglia d’oro, visto che fra gli sfidanti ci sarà anche il coetaneo siciliano Nicholas Artuso, anch’egli delle Fiamme Gialle, nonché il corridore sardo Luca Lai dell’Atletica Cento Torri di Pavia, che recentemente ha segnato il tempo di 6.69 proprio ad Ancona.

FILIPPO TORTU FINALE 60 METRI IN DIRETTA TV: ECCO GLI ALTRI APPUNTAMENTI

Vedremo se Filippo Tortu riuscirà a migliorare ulteriormente il proprio record sui 60 metri, pari a 6”62, confermandosi quindi uno dei migliori di sempre in questa categoria. Entra decisamente nel vivo la stagione dell’atletica indoor, con l’appuntamento anconetano iniziato nella giornata di ieri, sabato 19 gennaio, e che si chiuderà appunto con le numerose sfide in programma nelle prossime ore. Da segnalare, ad esempio, un’altra velocista italiana come Irene Siragusa dell’Esercito, che correrà i 60 metri femminili (16:50 e 18:50 l’appuntamento), dopo aver combattuto per i 200 ieri pomeriggio. La giornata di oggi inizierà ufficialmente con i 400 metri femminili alle ore 15:00, con focus su Chiara Bazzoni dell’Esercito, mentre la stessa disciplina maschile si terrà alle 15:45, e i riflettori saranno puntati su un altro talento come Lorenzo Benati dell’Atletica Roma Acquacetosa. Sempre alle 15:00 spazio al salto in alto femminile, mentre alle 15:30 ci sarà il salto triplo rosa. A chiusura dell’evento, i 1.500 metri di donne e uomini a partire dalle 19:30.

DOVE SEGUIRE L’EVENTO

La gara di Filippo Tortu sarà visibile in diretta televisiva. Per il primo grande appuntamento dell’anno dell’atletica azzurra, Sportmediaset ha infatti acquisito i diritti in esclusiva della gara, che trasmetterà dalle ore 19:00 circa su Italia 1. Coloro che volessero seguire la gara di Tortu in diretta streaming, potranno farlo attraverso il sito di Sport Mediaset, visionandolo sul proprio personal computer, tablet o eventualmente smartphone. Infine ricordiamo anche la diretta video streaming su atletica.tv dove l’intera giornata odierna verrà trasmessa in chiaro, senza alcun pagamento. Per tutti coloro che volessero fruire dell’evento in altro modo, segnaliamo i social della federazione di atletica, in particolare Facebook e Twitter, per rimanere aggiornati su tutti i risultati e i tempi.



