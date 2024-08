Filippo Tortu, vita privata resta blindata: è ancora Sofia la sua fidanzata?

Delle sue performance in pista sappiamo vita, morte e miracoli, mentre sul fronte sentimentale e della vita privata le informazioni latitano. A chi si chiede se ci sia una fidanzata nella vita di Filippo Tortu, rispondiamo che almeno sui suoi canali social non ve ne n’è traccia. In passato il campione azzurro è stato sentimentalmente legato ad una ragazza di nome Sofia, della quale negli ultimi tempi sembrano essersi perse le tracce.

Così in molti hanno fatto due più due, arrivando a decretare la fine della loro love story. Eppure né Filippo Tortu né la fidanzata Sofia hanno mai ufficializzato la loro rottura, ma va detto che non sono mai stati una di quelle coppie espansive nei confronti del gossip. Forse l’atleta azzurro e la sua dolce metà hanno preferito alzare una barriera sulla loro relazione oppure hanno davvero deciso di salutarsi e prendere strade diverse.

Filippo Tortu è single? “Penso a divertirmi e all’atletica”, la frase che innescò il gossip sulla fine della storia con Sofia

I dubbi sulla dine della storia d’amore con Sofia, erano stati sollevati da Libero nel 2022, quando Filippo Tortu aveva dichiarato di essere liberissimo: “Sono liberissimo, penso a divertirmi e all’atletica. Corro da solo anche lì, al momento”. Da quelle dichiarazioni in poi, il silenzio ha fatto da padrone almeno per quanto concerne gli aspetti amorosi.

Oggi non sappiamo se Sofia sia ancora nella sua vita, né se ci sia una nuova fidanzata all’orizzonte. Di sicuro, proprio come in passato, Tortu ha deciso di mantenere la massima privacy, concentrando unicamente le sue energie per lo sport, la passione che lo anima fin da quando era piccolo.

