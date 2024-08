Chi è Filippo Tortu e cosa sappiamo della vita privata dell’atleta italiano alle Olimpiadi di Parigi 2024

Filippo Tortu è un nome che ha fatto la storia dell’atletica leggera italiana. Nato a Milano il 15 giugno 1998, Tortu è uno dei grandi velocisti del nostro Paese, con una carriera già costellata di successi, a cui spera di aggiungerne altri nel corso delle Olimpiadi di Parigi 2024. E se le medaglie e le vittorie sono cosa nota a tutti gli appassionati di atletica che da anni seguono il suo percorso sportivo, non è lo stesso per la sua vita privata.

Quando si tratta di parlare di cose personali, come ad esempio una fidanzata, Filippo Tortu è molto riservato, cosa che, d’altronde, ha reso chiara in un’intervista rilasciata a Iconmagazine.it, quando ha spiegato il motivo per il quale usa poco i social, se non per questioni di carattere sportivo.

Filippo Tortu ha una fidanzata? Le dichiarazioni dell’atleta

“Le piattaforme social? A me non piace mostrare la mia vita privata, le uso poco. – ha ammesso Filippo Tortu, raccontando poi un retroscena – E in raduno noi atleti abbiamo stabilito la regola di non usare i telefoni a colazione, pranzo e cena: preferiamo stare insieme e parlarci”. In merito ai social media, ha però aggiunto: “credo che siano strumenti che vanno dosati. Il problema è che lì ogni opinione ha importanza, e quando leggi un commento cattivo su di te ha un peso che non dovresti concedergli: sono cose scritte da persone che non ti conoscono e non si fanno problemi a essere cattive. Per me ciò che si scrive sui social, che sia positivo o negativo, non esiste”.

Tornando a parlare della fidanzata di Filippo Tortu, ciò che è noto è che l’atleta velocista ha avuto una lunga storia d’amore con una ragazza chiamata Sofia ma, a quanto pare, oggi sarebbe single.