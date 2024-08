Filippo Tortu riceve la speciale sorpresa della nonna alle Olimpiadi di Parigi 2024

Il velocista italiano ha vissuto una grande emozione negli ultime ore nella capitale francese, visto che Filippo Tortu è stato raggiunto dalla nonna, che si è presentata a Parigi per godersi le finali dell’atleta sardo. Lo sprinter ha postato uno screenshot della chat direttamente sui social, mostrando ai follower il contenuto, con la signora che ha mandato una foto davanti al palazzetto dello sport per assistere alla finale: “Pippo, bello di nonna guarda dove sono!” ha scritto in un primo messaggio la donna suscitando la curiosa reazione del nipote: “Nonna! Ma sei a Parigi e non mi dici nulla?” “E che sorpresa sarebbe, così guardo la tua finale dal vivo domani, dopo ci vediamo” le parole della nonna che ha dunque rotto il silenzio una volta scoperta.

Filippo Tortu dunque potrà contare su una fan in più in vista delle finali nelle quali sarà impegnato nelle prossime ore alle Olimpiadi di Parigi 2024, nonostante le condizioni del villaggio olimpico non siano di certo facili.

Filippo Tortu si lamenta del villaggio olimpico: “La peggior organizzazione”

Il velocista azzurro e speranza dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024 non ha certo goduto di condizioni particolarmente semplici da affrontare, come del resto anche per i suoi compagni italiani, basti pensare a Thomas Ceccon che nei giorni scorsi è stato pizzicatosi a dormire sul prato.

Di quanto vissuto in questi giorni Filippo Tortu si è lamentato in questo modo negli ultimi giorni: “Ho fatto quattro Olimpiadi, sicuramente è la peggiore come organizzazione. Siamo lontani dal Villaggio, penso di non riuscire ad addormentarmi mai prima delle due del mattino per via del caldo. In camera non c’è l’aria condizionata, non ha senso, non si possono trattare così gli atleti, alla fine siamo noi i protagonisti e non siamo tutelati” lo sfogo dello sprinter.