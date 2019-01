Video/ Vicenza Renate (1-1): highlights e gol della partita (Serie C, 21^ giornata)

Allo Stadio Romeo Menti il Renate strappa un pareggio per 1 a 1 in trasferta ed in extremis contro il Vicenza. Come si vede nel video di Vicenza Renate, nelle fasi iniziali dell’incontro sono i padroni di casa a cercare di prendere subito il controllo della situazione, portandosi anche immediatamente in vantaggio al 9′ per merito di Guerra, su assist del suo compagno Martin. I biancorossi del tecnico Serena insistono quindi in cerca della rete del raddoppio ma falliscono ogni opportunità avuta a disposizione ed intanto gli ospiti crescono. La squadra di mister Diana però fa fatica a concretizzare la propria manovra ma nel finale del secondo tempo, precisamente all’89’, pareggiano un po’ a sorpresa per merito del colpo di testa vincente di Priola. Sotto l’aspetto disciplinare, possiamo ricordare che l’arbitro Alessandro Meleleo, della sezione di Casarano, ha estratto il cartellino giallo per 3 volte ammonendo rispettivamente Bianchi da un lato, Venitucci e Simonetti dall’altro. Ricordiamo infine che il punto conquistato in questo turno permette rispettivamente al Vicenza di salire a quota 30 nella classifica del girone B del campionato di Serie C mentre il Renate raggiunge i 21 punti e la diciassettesima posizione.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

Vicenza-Renate 1 a 1 (p.t. 1-0)

Reti: 9′ Guerra(V); 89′ Priola(R).

L.R. VICENZA (4-3-2-1) Grandi; Davide Bianchi, Pasini, Bizzotto, Martin; Cinelli, Nicolò Bianchi, Zonta; Curcio, Giacomelli; Guerra. A disp.: Albertazzi, Mantovani, Bonetto, Stevanin, Gashi, Laurenti, Arma, Maistrello, Razzitti, Tronco. All.: Serena.

RENATE (4-3-3) Cincilla; Anghileri, Saporetti, Priola, Vannucci; Pavan, Rada, Simonetti; Piscopo, Gomez, Venitucci. A disp. Romagnoli, Caverzasi, Doninelli, Pattarello, De Sena, Spagnoli, Caccin, Finocchio, Li Gotti, Rossetti, Guglielmotti. All.: Diana.

Arbitro: Alessandro Meleleo (Casarano).

Ammoniti: 38′ Venitucci (R); 48′ Bianchi(V); 84′ Simonetti (R).

Ecco il video di Vicenza Renate, con le azioni salienti del match, valido nella 21^ giornata di Campionato di Serie C.