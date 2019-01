Diretta Vicenza Renate/ Streaming video e tv: quote, biancorossi nettamente favoriti (Serie C)

Vicenza Renate sarà diretta dal signor Alessandro Meleleo, e si gioca alle ore 18:30 di sabato 19 gennaio: è una delle partite che fanno parte del girone B nel campionato di Serie C 2018-2019, arrivato alla ventunesima giornata. Al Menti il LaneRossi vuole proseguire nello stesso modo in cui aveva terminato l’anno solare, cioè vincendo: il successo di Gorgonzola contro la Giana Erminio ha riportato i veneti in zona playoff dopo una serie di cinque partite in cui erano arrivati appena 3 punti, la classifica è ancora piuttosto corta e l’ambizioso Vicenza sa di poter archiviare l’obiettivo, a patto però che riesca a trovare quella continuità che è mancata per tutto il girone di andata (mai più di due vittorie consecutive, ed è successo solo una volta all’inizio di ottobre). Il Renate può rappresentare un avversario scomodo: i lombardi lungo il percorso hanno anche toccato l’ultima posizione del girone, ma dopo una clamorosa serie di cinque sconfitte tra ottobre e novembre hanno vinto quattro partite ottenendo un totale di 15 punti, prendendosi successi importanti contro avversarie dirette per la salvezza. La situazione dei nerazzurri rimane certamente complicata, ma nella diretta di Vicenza Renate potremmo anche assistere ad un risultato poco pronosticabile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Vicenza Renate, che non viene trasmessa nel nostro Paese: per la quinta stagione consecutiva l’appuntamento con il campionato di Serie C è sul portale elevensports.it, dunque con PC, tablet e smartphone potrete seguire questa partita in diretta streaming video. Per accedere alle immagini è possibile abbonarsi al servizio pagando una quota stagionale, oppure acquistare di volta in volta il singolo evento ad un prezzo fisso.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA RENATE

Grosse novità in casa biancorossa per Vicenza Renate: Michele Serena avrà a disposizione Simone Guerra arrivato dalla Feralpisalò, e l’attaccante potrebbe subito essere titolare al posto di Razzitti andando ad affiancare Giacomelli nel tandem offensivo, per il quale resta in ballottaggio anche Maistrello che ha deciso la partita di Gorgonzola. In difesa l’altro nuovo arrivato, Martin, potrebbe giocare a sinistra (dove resta favorito Stevanin), con Andreoni dall’altra parte e la coppia Pasini-Bizzotto a protezione di Grandi; a centrocampo si registra il ritorno di Cinelli che insidia subito la maglia di Laurenti, con Bianchi e Zonta che invece potrebbero essere confermati; a fare il trequartista potrebbe essere nuovamente Curcio, ma attenzione a Zarpellon che potrebbe avere una possibilità. Ha cambiato qualcosa anche il Renate: in difesa Caverzasi contende una maglia a Saporetti e Priola, con Caccin e Vannucci sugli esterni e Cincilla che sarà il portiere. In mediana ci sarà spazio per Pavan e Simonetta, mentre sulle corsie esterne Anghileri e Piscopo saranno incaricati di aumentare la spinta offensiva potendo, all’occorrenza, affiancare i due attaccanti formando una sorta di 4-2-4 in fase di possesso. A questo proposito Guido Gomez e Spagnoli vanno verso la conferma, per quanto riguarda le fasce attenzione a Venitucci, che potrebbe avere una maglia sulla destra.

QUOTE E PRONOSTICO

Ecco le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Vicenza Renate: la squadra favorita è in maniera chiara quella di casa, che ha una quota sul segno 1 – per la sua vittoria – pari a 1,60 volte quello che deciderete di investire. Il pareggio, regolato dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare 3,35 volte la puntata mentre con l’eventualità del segno 2, che identifica il successo esterno dei lombardi, la vincita corrisponderebbe a 3,05 quanto investito con questo bookmaker.



