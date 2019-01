Video/ Cosenza Ascoli (0-0): gli highlights della partita (Serie B, 20^ giornata)

Allo Stadio San Vito le formazioni di Cosenza ed Ascoli non vanno oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0. Come si vede nel video di Cosenza Ascoli, nel primo tempo entrambe le compagini partono con il freno tirato e solo Frattesi prova ad impensierire la difesa avversaria al 13′ tramite una conclusione dalla distanza, parata dall’estremo difensore Bacci. Nel finale di frazione si accendono i bianconeri che costringono al miracolo il portiere Perina sul tocco ravvicinato di Cavion al 40′ e, al 42′, il colpo di testa di Valentini viene intercettato sulla linea da Corsi a Perina battuto. Nel secondo tempo il copione si ripete con gli spunti di Baclet al 49′, fermato da Bacci, e di Frattesi al 59′, di nuovo impreciso per un soffio, e nell’ultima parte dell’incontro, precisamente all’84’, Rosseti manda a sua volta largo da posizione molto più che favorevole. Il punto conquistato permette rispettivamente al Cosenza di salire a quota 20 nella classifica di Serie B mentre l’Ascoli raggiunge i 25 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come l’incontro sia stato sostanzialmente equilibrato per tutto l’arco della sua durata, a cominciare dal possesso palla leggermente favorevole al Cosenza con il 54%. I padroni di casa sono stati però in generale superiori ai marchigiani per numero di conclusioni totali, 15 a 13, e di tiri indirizzati nello specchio della porta, 4 a 3, oltre ad aver conquistato più calci d’angolo rispetto ai bianconeri, 6 a 3. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Cosenza è stata di gran lunga la squadra più fallosa a fronte del 23 a 9 nel computo dei falli e l’arbitro Eugenio Abbattista, della sezione di Molfetta, ha estratto il cartellino giallo per 3 volte ammonendo solamente Baclet, Legittimo e Corsi tra le fila dei padroni di casa.

IL TABELLINO

Cosenza-Ascoli 0 a 0

COSENZA (3-5-2) Perina; Idda, Dermaku, Legittimo; Corsi, Bruccini, Palmiero, Mungo(71′ Garritano), D’Orazio(63′ Baez); Baclet(63′ Maniero), Tutino. All.: Braglia.

ASCOLI (4-3-1-2) Bacci; Laverone, Brosco, Valentini, Cavion; Casarini, Troiano, Frattesi(84′ Baldini); Ninkovic(88′ Padella); Ngombo(70′ Rosseti), Beretta. All.: Vivarini.

Arbitro: Eugenio Abbattista (Molfetta).

Ammoniti: 28′ Baclet(C); 81′ Legittimo(C); 90′ Corsi(C).

Ecco il video di Cosenza Ascoli, con le azioni salienti del match.





