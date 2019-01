Video/ Napoli Lazio (2-1): highlights e gol della partita (Serie A 20^ giornata)

Il video di Napoli Lazio 2-1 con gol e highlights ci dimostra che è stata ricchissima di emozioni la partita del San Paolo. Il Napoli allunga sull’Inter al secondo posto con due gol e tre pali, ma la Lazio nonostante l’inferiorità numerica resta in partita fino alla fine. Sono proprio i biancocelesti ad avere una buona occasione con Milinkovic-Savic al 5’, con un colpo di testa sventato da Meret. Il Napoli però sa far male e Milik colpisce due pali, nel secondo caso con la collaborazione di Strakosha. Nella Lazio si fa male Luiz Felipe ed entra Bastos, che non sale su una sanguinosa palla persa da Lucas Leiva: ne approfitta Callejon che si sblocca in questa stagione. Subito dopo, scontro tra lo spagnolo e Acerbi al limite dell’area: calcio di punizione dal limite che lo specialista Milik trasforma. Uno-due micidiale e Napoli che sembra padrone della partita.

VIDEO NAPOLI LAZIO: IL SECONDO TEMPO

Inzaghi cambia la Lazio con Correa inserito nella ripresa al posto di Jordan Lukaku, e l’argentino alza il baricentro della squadra. Fabian Ruiz colpisce un altro palo, ma è Immobile a riaprire la partita, ben imbeccato da un ottimo Correa. La Lazio sembra in grado di alzare i giri, ma Milinkovic-Savic non riesce a spazzare al limite dell’area e propizia il secondo giallo per Acerbi, che dopo 149 partite viene espulso e dovrà saltare Lazio-Juventus. Il Napoli prova a chiuderla, ma la Lazio riesce a restare in partita fino al 95’ nonostante l’inferiorità numerica. Magra consolazione, con la festa finale tutta di marca partenopea.





