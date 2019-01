Diretta Napoli Lazio/ Streaming video e tv: quote, partenopei nettamente favoriti (Serie A)

Napoli Lazio, diretta dal signor Rocchi, si gioca alle ore 20:30 di domenica 20 gennaio, ma non chiuderà la ventesima giornata di Serie A 2018-2019 perchè, causa Supercoppa, Juventus e Milan saranno in campo lunedì. La sfida del San Paolo si prospetta affascinante: entrambe le squadre hanno anticipato il rientro dalla sosta invernale dovendo giocare gli ottavi di Coppa Italia, che hanno superato con vittorie casalinghe. Gli obiettivi sono differenti: mentre il Napoli spera ancora di accorciare il margine dalla Juventus e andare concretamente a contenderle lo scudetto, la Lazio ha bisogno di rientrare in zona Champions League e deve recuperare un punto al Milan. Più in generale potremmo dire che i partenopei stanno viaggiando alla velocità che ci si aspettava, mentre i biancocelesti non hanno ancora trovato la giusta costanza in questa stagione e dunque devono provare a serrare le fila in questo periodo che precede i sedicesimi di Europa League, obiettivo importante della società e appuntamento che coinvolgerà anche il Napoli. La squadra di Carlo Ancelotti prima della sosta ha saputo riscattare la sconfitta di San Siro battendo il Bologna sul filo di lana; male invece la Lazio che, pareggiando in casa contro il Torino, è stata appunto scavalcata dal Milan. Adesso spazio alle probabili formazioni della partita, perchè mancano soltanto poche ore alla diretta di Napoli Lazio e non vediamo l’ora di viverla insieme per vedere come andranno le cose.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LAZIO

In Napoli Lazio sono ancora squalificati Koulibaly e Lorenzo Insigne, in più Hamsik non recupera e anche Allan deve osservare un turno di stop: emergenza per Ancelotti che però attraverso l’ampio turnover ha saputo mettere in ritmo tutta la rosa, e dunque ha seconde linee pronte alla bisogna. In questo caso, a centrocampo Zielinski dovrebbe stringere la sua posizione giocando da centrale insieme a Fabian Ruiz che avrà in mano le chiavi del gioco, la corsia sinistra sarà dunque presidiata da Verdi con Callejon che sarà regolarmente a destra. Difesa con Nikola Maksimovic al fianco di Raul Albiol, in porta probabile conferma per Meret mentre Malcuit e Ghoulam saranno i terzini; nel reparto offensivo sarà il ristabilito Mertens a fare coppia con Milik. Lazio schierata con il canonico 3-5-1-1 e il solito dubbio tra Luis Alberto (favorito) e Joaquin Correa a supporto di Immobile; davanti a Strakosha il terzetto con Luiz Felipe, Acerbi e Radu, alla squalifica di Marusic Simone Inzaghi sopperirà cambiando la fascia di Lulic e inserendo Jordan Lukaku sulla mancina. In mezzo è tornato Lucas Leiva, che guiderà la squadra con il supporto di Parolo e Sergej Milinkovic-Savic.

QUOTE E PRONOSTICO

In Napoli Lazio i partenopei hanno il favore del pronostico: la pensa in questo modo anche l’agenzia di scommesse Snai, che ha assegnato un valore di 1,80 volte la somma giocata all’eventualità della loro vittoria, identificata dal segno 1. Per il pareggio dovrete scommettere sul segno X e guadagnereste una cifra pari a 3,65 volte quello che avrete messo sul piatto, mentre il segno 2 per il successo esterno dei biancocelesti porta in dote 4,50 volte la puntata.