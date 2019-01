Video/ Pontedera-Piacenza (1-1): highlights e gol della partita (Serie C, 21^ giornata)

Non poteva mancare il video con i gol e gli highlights di Pontedera-Piacenza 1-1, match valevole per la 21^ giornata di Serie C girone A. Il tecnico Arnaldo Franzini avrebbe preferito sicuramente cominciare il nuovo anno con una vittoria che gli avrebbe consentito di rimanere in vetta alla classifica, e invece al Mannucci è arrivato soltanto un pareggio. La Pro Vercelli ringrazia e grazie alla vittoria di misura contro l’Arezzo si prende il primato in solitaria, mentre il Piacenza viene raggiunto dalla Carrarese che in virtù del successo in casa della Juventus U23 (in casa per modo di dire, visto che i bianconeri disputano le loro gare interne al Moccagatta di Alessandria). La lotta per il primo posto è più viva che mai, senza comunque dimenticare che c’è la Virtus Entella che viaggia a velocità doppia e con sei partite da recuperare può tranquillamente scavalcare le quattro squadre che la precedono e fare ciaone a tutte. Tornando alla cronaca spicciola del match, non è bastato il gol di Franco Ferrari, al debutto con la sua nuova maglia e che ha già trovato il modo di farsi ben volere dai tifosi emiliani. A salvare il Pontedera dal KO ci ha pensato l’esperto Daniele Mannini, 34enne pisano doc che in passato ha giocato diversi anni in Serie A togliendosi anche la soddisfazione di disputare un preliminare di Champions League con la Sampdoria. La squadra di Maraia prova a completare la rimonta e a ribaltarla ancora con Mannini e poi con Caponi ma Fumagalli non ha nessuna intenzione di concedere altri gol agli avversari e abbassa la saracinesca. Franzini si accontenta del punticino e di uscire indenne dal Mannucci, poi per riprendersi la leadership ci sarà modo e tempo, magari già nel prossimo turno infrasettimanale: mercoledì prossimo il Piacenza aprirà le porte del Garilli al Gozzano. Rivedremo il Pontedera in azione giovedì 24 gennaio alle ore 18.30 in casa dell’Albissola.

LE DICHIARAZIONI

Le parole di Arnaldo Franzini, allenatore del Piacenza, nel post-partita: “Abbiamo preso un gol in maniera fortuita e casuale, non ho nemmeno ben presente la dinamica dell’azione, so solo che ci siamo fatti sorprendere da una palla alta nel nostro momento migliore. Sull’1 a 0 abbiamo anche sfiorato il raddoppio, purtroppo gli episodi ci hanno impedito di vincere, per non parlare della palla gol sciupata da Cauz nel finale. Il Pontedera è una squadra tosta dal punto di vista fisico e della corsa, che si esalta negli spazi aperti e che in casa hanno una marcia in più. Ma i miei ragazzi mi sono piaciuti, hanno interpretato bene la partita e con un po’ più di cinismo e brillantezza davanti alla porta avremmo strappato i tre punti. Terrani e Ferrari ci daranno una grossa mano in questo girone di ritorno”.





