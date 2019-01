Diretta Pontedera Piacenza/ Streaming video e tv: lupi a caccia della vetta (Serie C)

Pontedera Piacenza, diretta dall’arbitro Mario Vigile, domenica 20 gennaio 2019 alle ore 14.30, sarà uno dei match in programma nella seconda giornata di ritorno del girone A nel campionato di Serie C. Arriva la capolista in casa dei toscani, col Piacenza che ha chiuso il 2018 appaiato alla Pro Vercelli in testa alla classifica del girone, pur con una partita in più disputata rispetto ai piemontesi. Aggancio in vetta consumato proprio dopo la sconfitta nello scontro diretto giocato allo stadio Garilli, ko che ora il Piacenza proverà a riscattare in casa di un Pontedera saldamente in zona play off, ottavo in classifica nonostante la sconfitta in casa del Novara subita dalla formazione allenata da Maraia nell’ultima partita disputata prima della sosta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà diretta tv per quanto riguarda il match Pontedera Piacenza sui canali free o pay del satellite o del digitale terrestre. Gli appassionati di calcio abbonati al portale ElevenSports avranno la possibilità di seguire comunque la diretta streaming video via internet della partita collegandosi tramite pc, smartphone, tablet o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA PIACENZA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Mannucci di Pontedera, per la diretta Pontedera Piacenza. I padroni di casa toscani scenderanno in campo con Biggeri tra i pali e Benedettini, Vettori e Ropolo titolari nella difesa a tre. La fascia destra sarà affidata a Mannini e la fascia sinistra a Raimo, mentre Serena, Caponi e La Vigna giocheranno come centrali di centrocampo. In attacco, coppia composta da Pinzauti e Tommasini. Risponderà il Piacenza con Fumagalli in porta, Troiani sull’out di destra e Barlocco sull’out di sinistra nella difesa a quattro con Silva e Pergreffi al centro. Della Latta, Marotta e Nicco formeranno il terzetto di centrocampo, mentre Corradi, Pesenti e Di Molfetta giocheranno titolari nel tridente offensivo.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Oggi nella diretta Pontedera Piacenza, e due formazioni si affronteranno seguendo tatticamente il modulo 3-5-2 schierato dall’allenatore del Pontedera, Ivan Maraia, e il 4-3-3 scelto come modulo di partenza dal mister del Piacenza, Arnaldo Franzini. All’andata emiliani vincenti 2-0 grazie alle reti messe a segno da Romero e Bertoncini, ultimo precedente in campionato a Pontedera tra le due squadre datato invece 8 ottobre 2017, 3-0 per i toscani il risultato finale con gol di Corsinelli, Risaliti e Mastrilli.

PRONOSTICO E QUOTE

Le principali agenzie di scommesse vedono il Piacenza leggermente favorito per la conquista dei tre punti contro il Pontedera. Vittoria in casa proposta a una quota di 2.90 da William Hill, mentre Bet365 fissa a 3.00 la quota relativa all’eventuale pareggio e la quota della vittoria in trasferta viene offerta a 2.40 da Eurobet. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzati nel corso della partita, Sisal Matchpoint propone le quote per over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.05 e 1.65.



© RIPRODUZIONE RISERVATA