Video/ Pro Patria-Olbia (3-2): highlights e gol della partita (Serie C, 21^ giornata)

Altalena di emozioni allo Speroni di Busto Arsizio dove si è giocata Pro Patria-Olbia 3-2: riviviamole attraverso il video con tutti i gol e gli highlights del match valevole per la 21^ giornata di Serie C girone A. Novanta minuti in cui è successo di tutto: partono meglio i galluresi che non riescono però ad affondare il colpo, a differenza dei padroni di casa che alla prima incursione nell’area avversaria sbloccano la contesa con Le Noci che approfitta della respinta non impeccabile di Crosta sul tentativo iniziale di Galli. Gli uomini di Michele Filippi, tornato alla guida dell’Olbia dopo che la dirigenza ha preso atto del fallimento della gestione Carboni, non si perdono d’animo e nel giro di nove minuti la ribaltano con la doppietta di Ogunseye: i due gol portano la firma dell’attaccante di origini nigeriane con lo zampino di Ragatzu, che ancora una volta si conferma un autentico valore aggiunto per l’Olbia. Nel secondo tempo gli smeraldini potrebbero dare il colpo di grazia ai tigrotti ma Ragatzu e Ceter sbagliano clamorosamente davanti a Tornaghi, graziando gli uomini di Javorcic. Il mister della Pro Patria si affida al suo asso nella manica, Niccolò Gucci, che entra e spacca la partita in due: doppietta anche per il numero 9 della Pro Patria che firma la controrimonta e regala i tre punti ai suoi. L’eroe della domenica è senz’altro lui.

LE DICHIARAZIONI

Dopo il triplice fischio l’allenatore della Pro Patria, Ivan Javorcic, è intervenuto nella sala stampa dello Speroni: “È stata una partita tosta come ce l’aspettavamo, piena di insidie ed episodi che ribaltavano gli stati d’animo delle due squadre. Quando ci muoviamo con ordine e disciplina siamo efficaci sia in attacco che in difesa, all’inizio avevamo messo il match sui binari giusti, poi va dato merito agli avversari di aver rimesso il risultato in discussione. L’Olbia è una squadra in grado di mettere in difficoltà chiunque e nel secondo tempo per poco non ha chiuso i discorsi, siamo stati bravi a non mollare e a crederci fino in fondo”.





