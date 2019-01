Video/ Spal Bologna (1-1): highlights e gol della partita (Serie A 20^ giornata)

Andiamo a vedere il video di Spal Bologna, partita finita 1-1 nella ventesima giornata del campionato di Serie A. Spal e Bologna raccolgono un punto a testa dopo una gara che non ha tradito le attese. Alla rete del vantaggio siglata da Palacio, ha risposto Kurtic di testa ben imbeccato da Lazzari. Andiamo a scoprire le statistiche della gara per capire l’andamento del match. Possesso palla leggeremente a favore dei padroni di casa, 53% contro il 47% della compagine felsinea. Viviano, all’esordio, ha compiuto una parata decisiva, mentre la Spal, con nove tiri totali, ha scagliato più palloni verso la porta difesa da Skorupski. Orsolini ha creato tre occasioni da rete, mentre Antenucci e Poli si sono contraddistinti per quantità di palloni persi e falli commessi. Risultato sostanzialmente giusto tra due compagini che restano nella zona bassa della classifica. Un punto che quindi lascia insoddisfatto Semplici e Filippo Inzaghi.

VIDEO SPAL BOLOGNA: LE DICHIARAZIONI

Per il video di Spal Bologna, ecco alcune dichiarazioni. Leonardo Semplici, al termine della gara, parla di risultato giusto. Queste le dichiarazioni riportate dal portale tuttobolognaweb: “Non siamo stati bravi nel primo tempo, ci sono mancate le distanze e le giuste interpretazioni di alcune situazioni. Nella ripresa siamo saliti di colpi, trovando prima il pari con Antenucci poi cancellato e successivamente un pari secondo me meritato. Dispiace non aver trovato la vittoria ma il punto deve darci continuità. In generale la squadra ha tenuto il campo nella giusta maniera e penso che alla fine sia stata anche una bella partita”. Soddisfatto invece mister Filippo Inzaghi della prestazione dei suoi uomini: “Sono molto soddisfatto, questa è la squadra che abbiamo sempre cercato. Avevo questo presentimento, una partita così va vinta, soprattutto dopo il primo tempo strepitoso in cui dovevamo segnare almeno due gol, ma con questo spirito sono sicuro che la strada è quella giusta. Continuiamo così, domenica sarà obbligatorio trovare i tre punti”. Ecco il video di Spal Bologna, con le azioni salienti del match.