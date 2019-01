Diretta Spal Bologna/ Streaming video Dazn: l’ex Viviano pronto all’esordio (Serie A)

Spal Bologna, che viene diretta dal signor Fabbri, si gioca alle ore 15:00 di domenica 20 gennaio per la ventesima giornata nel campionato di Serie A 2018-2019: esaurita la sosta invernale, anche al Mazza si torna in campo e questa partita è delicatissima per la corsa alla salvezza. La Spal a oggi sarebbe certa della permanenza in questo campionato ma deve guardarsi oggi da una rivale diretta come il Bologna, che ha 4 punti di ritardo e vincendo oggi si porterebbe a ridosso degli estensi. Il vantaggio per la squadra di Pippo Inzaghi può essere quello di aver giocato lo scorso sabato in Coppa Italia (sconfitta interna contro la Juventus), rimettendosi dunque in ritmo con una settimana di anticipo; tuttavia la vittoria in Serie A manca addirittura da 12 giornate, mentre per la Spal il digiuno prosegue da 10 turni ed entrambe le squadre hanno perso la metà delle partite senza successi. Questo significa che avremo in campo formazioni sfiduciate e con la paura di sbagliare; due fattori che potrebbero incidere non poco nello svolgimento della diretta di Spal Bologna, il cui calcio d’inizio è previsto ormai tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Bologna sarà disponibile esclusivamente sulla nuova piattaforma DAZN: per assistere alla partita di Serie A dovrete dunque sottoscrivere un abbonamento al portale per poi attivare il servizio su PC, tablet e smartphone, accedendo alle immagini in diretta streaming video. Potrete eventualmente collegare uno dei vostri apparecchi mobili al televisore sfruttando il Chromecast, o anche installare direttamente l’applicazione su una smart tv che abbia connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL BOLOGNA

Leggendo le probabili formazioni di Spal Bologna, scopriamo che il grande ex Viviano potrebbe essere schierato titolare prendendo il posto di Alfred Gomis; Leonardo Semplici punta soprattutto a recuperare Manuel Lazzari per la fascia destra, in alternativa Filippo Costa scalerà a destra con Fares confermato dall’altra parte. Centrocampo completato da Schiattarella (in vantaggio su Valdifiori) con Missiroli e Kurtic da interni; alle loro spalle linea difensiva composta da Thiago Cionek, Vicari e Felipe mentre in avanti Petagna rappresenta la certezza della squadra, con Antenucci che pare destinato a fargli compagnia. Il Bologna ritrova Santander che potrebbe partire titolare; con lui ci sarà forse Nicola Sansone che insidia la maglia di Palacio, quasi certa invece la titolarità di Robero Soriano che sarà una delle due mezzali a supporto di Pulgar, con Andrea Poli dall’altra parte del campo. A protezione del portiere Skorupski giocheranno invece Calabresi, Danilo ed Helander, cioè il solito terzetto difensivo.

QUOTE E PRONOSTICO

Partita delicata questa Spal Bologna, ed equilibrata secondo il pronostico tracciato dall’agenzia di scommesse Snai: il segno 1 che identifica la vittoria interna degli estensi vale 2,45 contro il valore di 3,10 che è stato posto sull’eventualità del segno 2 per il successo dei felsinei, che dunque non partono favoriti ma possono comunque giocarsela. Il segno X identifica il pareggio e, con questa ipotesi, la vostra vincita corrisponderebbe a 3,05 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.



