Papà Bobo Vieri, dalla discoteca ai pannolini/ “Sono un mammo perfetto”

Papà Bobo Vieri passa dalla discoteca ai pannolini, la vita dell’ex calciatore è cambiata e lui ne è felice. Lo scorso 18 novembre è infatti nata Stella, la sua prima figlia avuta dalla relazione con Costanza Caracciolo. L’ex calciatore ha svelato a Il Messaggero: “Sono un mammo perfetto. Le faccio il bagnetto, le cambio i pannolini. Finalmente sono “papà Bobone”. Sono contentissimo. Stella per fortuna sta davvero bene ed è di una bellezza disarmante. Somiglia tutta alla mamma. Non potevo desiderare nulla di più”. Era difficile aspettarsi un Bobo Vieri tanto dedito ai bambini, anche se chi lo conosce bene sa che dietro quell’aria da Don Giovanni si nascondeva un uomo dal cuore dolce e dalla voglia di regalare sempre emozioni. L’ha capito bene Costanza Caracciolo che dopo aver messo alla luce Stella si gode le grandissime attenzioni del suo uomo con cui ha un rapporto veramente speciale.

Papà Bobo Vieri, dalla discoteca ai pannolini: ora il matrimonio con Costanza Caracciolo

Bobo Vieri è diventato papà due mesi fa ed è passato dunque dalla discoteca ai pannolini. Non è finita qui la trasformazione di uno dei più grandi calciatori della storia del nostro paese. Bobo infatti sembra pronto, anche se non nell’immediato, a sposarsi con la sua Costanza Caracciolo. A Il Messaggero ha svelato infatti: “Ora ci stiamo godendo Stella, ma sicuramente prima o poi io e Costanza ci sposeremo“. Considerato da tutti come un eterno Don Giovanni a 45 anni ha deciso di dare una svolta alla sua vita. Sicuramente ha influito la splendida relazione con l’ex velina Costanza Caracciolo ha permesso la voglia di cambiare. La figlia ha poi riempito il suo cuore d’amore, facendolo diventare una volta per tutti Papà Bobo Vieri. E chissà che la sua vita non possa permettergli poi col passare del tempo anche di tornare nel mondo del calcio come protagonista. Per ora però ha scelto gli Stati Uniti per il suo futuro e quello di sua figlia.

