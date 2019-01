Video/ Potenza Juve Stabia (0-0): highlights della partita (Serie C 22^ giornata)

Il Potenza riesce nell’impresa di fermare la corsa della Juve Stabia che è stata costretta ad un pareggio senza reti dopo aver vinto le ultime due partite. Come si vede nel video di Potenza Juve Stabia, partono subito forte gli ospiti che sfiorano il vantaggio già al 3′ quando sul cross di Germoni, Paponi ha tentato una girata di prima intenzione che Ioime è riuscito ad alzare oltre la traversa. I padroni di casa riescono a reagire subito al 5′ quando Ricci ha tentato una potente conclusione da fuori area che Branduani è riuscito a deviare in corner. Le vespe però non mollano e si gettano in avanti sfiorando il gol all’11’ quando Carlini ha smarcato Canotto che, dopo essersi accentrato, ha tentato un tiro che è stato respinto dal palo a portiere ampiamente battuto. Il Potenza però non demorde e, oltre a difendersi con ordine, provano ad affacciarsi in avanti al 23′ quando Coccia si è avventato su una ribattuta della difesa di un corner, tentando una gran conclusione nei pressi del limite dell’area da dove ha fatto partire un gran bolide respinto dall’incrocio dei pali.

LA RIPRESA

Come emerge nel video di Potenza Juve Stabia, dopo un primo tempo piuttosto emozionante e ricco di occasioni da ambo le parti, nella ripresa la partita è stata tutt’altro che vivace visto che in sostanza non è successo praticamente nulla, da segnalare è rimasta solamente l’inevitabile girandola di sostituzioni che però non è riuscita a stravolgere l’andamento di un incontro che si è così concluso dopo quattro minuti di recupero a reti bianche.