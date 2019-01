Video/ Reggina Viterbese (3-1): highlights e gol della partita (Serie C 22^ giornata)

La Reggina rispetta il pronostico e sconfigge con un netto 3 a 1 la Viterbese grazie alle reti di Tullissi, Doumbia e nel finale Tassi che hanno vanificato il gol di Mignanelli che aveva accorciato le distanze in avvio di ripresa.

Come si vede nel video di Reggina Viterbese, partono meglio gli ospiti che sfiorano il vantaggio già al 6′ quando sugli sviluppi di un corner, capitan Sini ha tentato un colpo di testa che è uscito di non molto fuori dallo specchio. I padroni di casa però, praticamente al primo affondo, riescono a passare in vantaggio al 14′ quando sul cross di Doumbia, Tulissi è riuscito a colpire di testa e ad insaccare portando avanti i suoi. La reazione degli ospiti non si fa attendere ed arriva al 23′ grazie ad una bella azione personale di Baldassin che ha concluso da quasi 25 metri sfiorando la traversa. Al 28′ però è stata la Reggina è riuscita a raddoppiare: pregevole giocata di Strambelli che è riuscito a liberare in area di rigore Doumbia che non si è fatto pregare ed ha superato Forte con un potente tiro.

LA RIPRESA

Come emerge dal video di Reggina Viterbese, la ripresa si è aperta con due sostituzioni decise da mister Calabro che ha deciso di lasciare negli spogliatoi Pacilli e Ngissah ed inserendo al loro posto Palermo e Saraniti. Ripartono decisamente meglio gli ospiti che riescono ad accorciare le distanze già al 51′ quando Damiani ha premiato lo scatto di Mignanelli che, dopo aver bruciato Kirwan, ha insaccato il gol del 2 a 1, riaccendendo così le speranze di rimonta della Viterbese. Nonostante la voglia di riequilibrare il risultato, la Reggina è riuscita a difendersi con estremo ordine evitando di concedere occasioni da rete agli ospiti fino al 91′ quando Tassi smarcato in profondità da Bellomo, ha superato Forte segnando il gol del 3 a 1 e chiudendo definitivamente la partita e regalando così il successo alla squadra di mister Cevoli.