Diretta Castellana Ravenna/ Streaming video e tv: orario e risultato live (Serie A1 volley maschile)

Castellana Ravenna, diretta dagli arbitri Stefano Cesare e Rossella Piana, è la partita di volley maschile in programma oggi sabato 26 gennaio 2019: fischio d’inizio previsto per le ore 18,00 nella sesta giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie A1. La Superlega torna quindi protagonista e dopo gli impegni di Coppa Italia ecco che sarà la diretta Castellana Ravenna ad anticipare le sfide della 19^ giornata della prima serie italiana. La partita non pare particolarmente prestigiosa ma di certo non saranno poche le emozioni che vedremo oggi al taraflex del Pala Florio: in campo infatti troviamo due squadre più che mai motivate e bisogne di un successo che dia punti e coraggio verso questa ultima parte della stagione. I play off come pure i play out retrocessione nel campionato di Serie A2 si fanno vicini e i punti messi in palio saranno davvero decisivi già in questo turno.

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la diretta Castellana Ravenna sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato. Appuntamento quindi alle ore 18,00 presso il canale 57 del digitale terrestre Raisport +. Diretta streaming video della sfida assicurato tramite il portale raiplay.

Prima di lasciare spazio alla diretta Castellana Ravenna diamo un occhio a come i due club si approcciano a questa 19^ giornata del Campionato di Serie A1. Come detto prima entrambi i club hanno bisogno di un successo, benché certo perseguono obbiettivi diversi in stagione, se controlliamo la classifica. I padroni di casa al Pala florio sono infatti ancora in cerca della prima vittoria: Castellana infatti è ultima in classifica con 0 successi ma sei punti (trovati al tie break) e sogna ovviamente la salvezza. Più ampi orizzonti invece per i romagnoli: Ravenna è ferma alla nona posizione con 20 punti a bilancio e spera di ottenere l’ottavo gradino e quindi un posto nel tabellone dei play off scudetto a fine del campionato. Vedremo che cosa ci dirà il campo: si certo lo spettacolo sarà di altissimo livello.



