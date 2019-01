Diretta Entella Cuneo/ Streaming video e tv: le mosse dei liguri di Boscaglia nella sfida di casa (Serie C)

Entella Cuneo, diretta dall’arbitro Daniele Paterna, domenica 27 gennaio 2019 alle ore 14.30, sarà una sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. I tanti impegni ravvicinati sembrano pesare sulle gambe della formazione ligure, che dopo aver vinto 1-4 ad Arzachena nel weekend, nel turno infrasettimanale è incappata in una sconfitta contro l’altra formazione sarda del girone, l’Olbia, perdendo 2-1. Le distanze con il vertice sono comunque ancora colmabili per i biancocelesti, che hanno tre partite in meno disputate rispetto alla Pro Vercelli terza (a +6), e rispettivamente cinque e sei partite in meno di Piacenza e Carrarese, che occupano il primo posto con 7 punti in più dei liguri. Il Cuneo resta a un passo dalla zona play out, tornato a vincere dopo tre partite senza i tre punti con il 2-1 contro la Juventus U23.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Entella-Cuneo non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma tutti gli appassionati di calcio abbonati al sito Elevensports.it potranno vedere la diretta streaming video via internet del match collegandosi con la app ufficiale oppure tramite dispositivi mobili, pc o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA CUNEO

Le probabili formazioni che si affronteranno allo stadio Comunale di Chiavari. Liguri in campo con Massolo in porta, Belli sull’out difensivo di destra e Crialese sull’out difensivo di sinistra, mentre i due centrali della retroguardia saranno Baroni e Pellizzer. I tre di centrocampo saranno Nizzetto, Eramo e Paolucci, mentre Ardizzone si muoverà da trequartista alle spalle del duo offensivo composto da Mancosu e dal portoghese Dany Mota. Risponderà il Cuneo con Marcone tra i pali e l’albanese Tafa, Castellana, e Santacroce centrali in una difesa a cinque con il romeno Marin esterno laterale di destra e Celia esterno laterale di sinistra. A centrocampo il bosniaco Suljic sarà affiancato da Paolini e dal gambiano Bobb, mentre l’altro gambiano Jallow farà coppia con lo svizzero Gissi sul fronte offensivo.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente si affronteranno il 4-3-1-2 scelto come modulo di partenza dall’allenatore dell’Entella, Roberto Boscaglia, ed il 5-3-2 disegnato dal mister Cristiano Scazzola, tecnico del Cuneo. Nel match d’andata di questo campionato 1-1 tra Cuneo ed Entella, con vantaggio ligure firmato da Guerra e pari di Cristini. Al 16 dicembre 2012 risale l’ultimo precedente di campionato a Chiavari tra le due formazioni, ebbe la meglio il Cuneo, 0-1, grazie ad un calcio di rigore trasformato da Martini.

PRONOSTICO E QUOTE

Entella favorita dalle agenzie di scommesse per la vittoria in casa contro il Cuneo. Successo interno dei liguri quotato 1.70 da Bet365, mentre Eurobet propone a 3.40 la quota per l’eventuale pareggio e William Hill offre a 5.10 la quota per la vittoria esterna dei piemontesi. Per Bwin, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.10, mentre l’under 2.5 viene quotato 1.70.



