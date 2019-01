Diretta Arzachena Entella/ Streaming video e tv: sardi a caccia di riscatto (Serie C)

Arzachena Entella, diretta dall’arbitro Gianpiero Miele, domenica 20 gennaio 2019 alle ore 14.30, sarà uno dei match in programma nella seconda giornata di ritorno del girone A nel campionato di Serie C. A sei punti dalla vetta del girone, la scalata dell’Entella continua, considerando che rispetto alla Pro Vercelli capolista la formazione ligure ha quattro partite disputate in meno. Il 2018 si era chiuso con due vittorie e due pareggi nelle ultime quattro partite per l’Entella, mentre l’avventura in Coppa Italia è terminata lunedì con lo 0-4 subito allo stadio Olimpico contro la Roma. Il vecchio anno era terminato invece con tre sconfitte consecutive per l’Arzachena (l’ultima con la Carrarese), unica squadra del girone A a non aver mai pareggiato in campionato. Cinque vittorie e quindici sconfitte in venti partite lasciano la formazione sarda al terzultimo posto, e l’Entella è sicuramente una cliente difficile per chiedere un immediato cambio di passo alla ripresa del campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà diretta tv per quanto riguarda la diretta Arzachena Entella sui canali free o pay del satellite o del digitale terrestre. Gli appassionati di calcio abbonati al portale ElevenSports avranno la possibilità di seguire comunque la diretta streaming video via internet della partita collegandosi tramite pc, smartphone, tablet o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI ARZACHENA ENTELLA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Biagio Pirina di Arzachena, per la diretta Arzachena Entella. I padroni di casa sardi scenderanno in campo con Pini tra i pali e una difesa a tre con Baldan, Busatto e Pandolfi titolari. Sulla fascia destra mancherà lo squalificato Arboleda, al suo posto giocherà La Rosa con Trillo impiegato sulla fascia sinistra, mentre i centrali di centrocampo saranno Casini e Manca. In avanti, spazio a Gatto e a Ruzzittu come trequartisti, di sostegno a Sanna che sarà l’unica punta di ruolo. Risponderà l’Entella con Belli, Pellizzer, Baroni e Germoni schierati da destra a sinistra nella difesa a quattro davanti all’estremo difensore Massolo. A centrocampo spazio al terzetto formato da Paolucci, Icardi ed Eramo, mentre il portoghese Dany Mota e Caturano faranno coppia sul fronte d’attacco, sostenuti dal trequartista Ardizzone.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Le due formazioni si affronteranno tatticamente col 3-4-2-1 schierato dall’allenatore dell’Arzachena, Mauro Giorico, e il 4-3-1-2 scelto come modulo di partenza dal mister dell’Entella, Roberto Boscaglia. Il match d’andata di questa stagione è l’unico incrocio ufficiale tra i due club in campionato nella loro storia, i liguri si sono imposti di misura, col punteggio di 1-0 grazie ad una rete messa a segno da Pellizzer.

PRONOSTICO E QUOTE

Le principali agenzie di scommesse vedono l’Entella favorita per la conquista dei tre punti contro l’Arzachena. Vittoria in casa proposta a una quota di 4.50 da William Hill, mentre Bet365 fissa a 3.40 la quota relativa all’eventuale pareggio e la quota della vittoria in trasferta viene offerta a 1.70 da Eurobet. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzati nel corso della partita, Sisal Matchpoint propone le quote per over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 1.95 e 1.75.



© RIPRODUZIONE RISERVATA