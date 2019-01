Video/ Torino Inter (1-0): highlights e gol della partita (Serie A 21^ giornata)

Analizzando il video di Torino Inter, che termina con il risultato di 1-0 in favore dei granata per effetto della rete siglata da Izzo nel primo tempo, andiamo a dare uno sguardo alle due formazioni partendo dall’undici granata. Mazzarri si affida al duttile 3-5-2 con Belotti e Zaza coppia offensiva. Identico modulo iniziale anche per Spalletti, che lancia Lautaro Martinez dal 1′ assieme a Icardi. Il primo squillo è proprio di Martinez, dopo appena 4′. L’argentino apre per Dalbert che restituisce subito il pallone al compagno. L’attaccante gira direttamente in porta da buona posizione ma la sfera finisce sui cartelloni pubblicitari. Al 18′ D’Ambrosio ci prova dalla distanza ma Siriguo blocca senza problemi. Al 22′ Ansaldi cerca di dare vigore alla manovra del Toro ma il suo tentativo finisce lontano dalla porta difesa da Handanovic. Al 35′ i padroni di casa passano in vantaggio dagli sviluppi di un calcio d’angolo. Lukic tocca corto per Ansaldi che mette dentro un traversone perfetto per il colpo di testa di Izzo, che anticipa D’Ambrosio e batte Handanovic con un colpo di testa ben indirizzato. Il portiere nerazzurro avrebbe sicuramente potuto fare qualcosa in più con un posizionamento migliore. In ogni caso il Torino sfiora il raddoppio al 38′ con Rincon: il suo tentativo dal limite viene deviato in corner. L’Inter rischia tantissimo anche al 43′, quando Belotti fa venire i brividi ad Handanovic con una conclusione potente ma non precisa.

VIDEO TORINO INTER: IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa non ci sono cambi da parte dei due allenatori. Il Torino, che ha vuto più volte la chance di raddoppiare, rientra in campo in maniera ordinata e compatta. I ritmi sono bassi e di occasioni, per ora, non se ne vedono. L’Inter spende il suo primo cambio al 54′: fuori Miranda e dentro Nainggolan. Spalletti passa al 4-2-3-1 retrocedento Dalbert e D’Ambrosio in difesa, con De Vrij e Skriniar centrali. L’unica occasione degna di nota arriva al 74′. Politano pensa al gran tiro dalla distanza; la sua conclusione sibila a fil di palo, con Sirigu che probabilmente sarebbe stato battuto dalla traiettoria della sfera. Nel finale l’Inter non riesce ad acciuffare il pareggio. I nerazzurri restano in dieci all’ 86′ per via dell’espulsione rimediata da Politano. Il numero 16 protesta con l’arbitro Maresca dopo un fallo non concesso. Questo scatto d’ira costa il rosso all’ex Sassuolo. Con l’uomo in più il Torino controlla senza rischiare niente.





