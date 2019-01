Ramsey alla Juventus/ Calciomercato, ultime notizie: pronto un contratto da 6,5 milioni all’anno

Aaron Ramsey resta al centro dell’attenzione: il gallese dell’Arsenal, il cui contratto andrà in scadenza il 30 giugno, è seguito da tante big, tra le quali in primo piano c’è la Juventus, che segue il calciatore con grande attenzione. Dunque Ramsey alla Juventus è già diventato uno dei tormentoni di questa sessione di calciomercato appena cominciata e d’altronde le notizie, o almeno le indiscrezioni, si susseguono a ritmo frenetico. Stamattina Sportmediaset ha anche ipotizzato alcune cifre, parlando di un contratto di cinque anni con stipendio da 6,5 milioni netti a stagione più bonus legati alle presenze. Un’offerta di altissimo livello, che farebbe di Ramsey uno dei giocatori più pagati della intera Serie A. Resta poi da capire se i bianconeri tenteranno un’accelerazione per portare Ramsey alla Juventus già a gennaio o se si aspetterà l’estate, quando il gallese potrebbe arrivare a parametro zero, ma potrebbe anche essere più folta la concorrenza, dal momento che il giocatore fa gola a molti.

AARON RAMSEY ALLA JUVENTUS: SUBITO OPPURE A GIUGNO?

Il Corriere dello Sport parla delle mosse della Juventus per provare a portare Ramsey a Torino già nelle prossime settimane. Il 2019 si apre – secondo quanto riferisce il noto quotidiano sportivo – con una nuova accelerazione dei campioni d’Italia per il centrocampista dell’Arsenal. Va detto che i bianconeri sembrano essere già in pole position rispetto al Paris Saint Germain, con Bayern Monaco e Real Madrid sullo sfondo, avendo già in mano il sì del gallese. Tuttavia ora la Juventus sarebbe pronta ad un ulteriore passo in avanti per tagliare il traguardo già a gennaio, per mettere Ramsey subito a disposizione di Massimiliano Allegri. In questo caso sarebbe da mettere in conto un investimento per convincere i Gunners a privarsi già a gennaio del giocatore, monetizzando quindi un addio che la prossima estate avverrebbe a parametro zero. Fabio Paratici, che ieri ha pubblicamente elogiato Ramsey pur restando naturalmente sul vago, è intenzionato a stringere e si parla di un’offerta di circa cinque milioni per l’Arsenal. Dettaglio da non trascurare: i Gunners quest’anno partecipano alla Europa League, dunque Ramsey potrebbe essere inserito anche nella lista Uefa per la Champions League di Allegri, che accoglierebbe la notizia con grande piacere, dal momento che i recenti infortuni di Khedira ed Emre Can spesso hanno creato qualche problema a centrocampo per la Juventus.

