INFORTUNIO NEYMAR, FUORI DUE MESI E MEZZO: SALTA LA CHAMPIONS/ Psg, ko per il Manchester: ma niente operazione

Tegola per Neymar e il Psg: il gioiello brasiliano, infortunatosi una settimana fa in Coppa di Francia, ha scongiurato il rischio di un’operazione ma dovrà restare lontano dai campi di gioco per due mesi e mezzo. Tuchel dovrà dunque fare a meno di lui in Champions League, con il giocatore verdeoro che potrebbe tornare a disposizione per il mese di aprile. Questo il comunicato della società parigina:”Martedì sera sono stati riuniti al centro di allenamento un gruppo di esperti medici di fama mondiale per fare il punto completo sulla lesione al piede destro di Neymar. In seguito a questo scambio gli specialisti hanno acconsentito a proporre a Neymar un trattamento conservativo della lesione al quinto metatarso destro. Il giocatore ha dato il suo accordo totale a tale protocollo. Di conseguenza Neymar tornerà in campo entro dieci settimane”.

INFORTUNIO NEYMAR, PSG SENZA DI LUI CONTRO IL MANCHESTER UTD

L’infortuno al piede destro di Neymar obbligherà Tuchel a reinventare l’attacco del Psg nella delicata gara di ottavi di finale contro il Manchester United del 12 febbraio. Una delle rivali della Juventus sulla carta più temibili per la vittoria della Champions League, dunque, dovrà fare a meno del suo uomo di riferimento e non è da escludere che i parigini soffrano particolarmente l’assenza di quello che resta di fatto il leader tecnico della formazione in cui milita Gigi Buffon. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, questa volta non si è optato per l’intervento chirurgico come invece accadde un anno fa quando l’ex attaccante del Barcellona venne rimpatriato dalla delegazione medica della Seleçao per assicurarne il ritorno in tempo per il Mondiale di Russia. La settimana scorsa, però, “O’Ney” si è infortunato alla stessa maniera, ma questa volta ha consentito allo staff medico dei parigini di imporre la propria linea nel trattamento del problema.

