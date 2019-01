Calciomercato Inter/ Ultime notizie, Marotta: “Nessuna novità oggi”. Stop alle trattative?

L’Inter è stata la squadra di cui si è più parlato in questi ultimi giorni del calciomercato di gennaio, ma a dire il vero non ci dovrebbero essere particolari novità dai nerazzurri nelle ore che ci separano dalle 20, quando calerà definitivamente il sipario su questa sessione delle trattative. Dunque il calciomercato Inter dovrebbe chiudersi senza altri sussulti, soprattutto in uscita. Ivan Perisic è stato bloccato e così pure Antonio Candreva e Joao Miranda, giocatori importanti per una squadra ancora in corsa su tre fronti – lo dimostra anche la partita di stasera, nella quale il brasiliano sarà titolare in difesa a causa degli acciacchi di Stefan De Vrij. Da segnalare che ieri c’è stato anche un tentativo del Marsiglia di Rudi Garcia per Dalbert, ma l’Inter ha dato una risposta negativa ai francesi. Le parole di Beppe Marotta sono state chiarissime: “Nessuna novità in entrata e non credo che andrà via nessuno”. Il calciomercato di gennaio ha dunque portato all’Inter Cedric Soares mentre in uscita alla fine non si muoverà nessuno.

CALCIOMERCATO INTER: BRAZAO VERSO IL PARMA

Inutile dunque l’ultimo giorno per il calciomercato Inter? Non del tutto, perché ci saranno comunque alcune operazioni minori da perfezionare, come ad esempio quella legata a Brazao, portiere brasiliano classe 2000 del Cruzeiro che è nel mirino dei nerazzurri e potrebbe arrivare in Italia in una società amica, dal momento che l’Inter in questo momento non può tesserare giocatori extracomunitari avendo già raggiunto il limite. Si pensava al Chievo, ma adesso la destinazione più probabile sembra essere il Parma: qualunque sia la destinazione, Brazao rimarrà “parcheggiato” in provincia fino all’estate, ma verosimilmente anche nella prossima stagione, per fare esperienza del calcio italiano e poi arrivare all’Inter quando sarà pronto, magari per prendere il posto di Samir Handanovic come titolare fra i pali nerazzurri.

