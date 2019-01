Diretta Leonis Roma Virtus Roma/ Streaming video e tv: appassionante derby della capitale (basket A2 Ovest)

Leonis Roma Virtus Roma si gioca alle ore 20:00 di giovedì 31 gennaio: turno infrasettimanale nel campionato di basket Serie A2 2018-2019, arrivato alla diciannovesima giornata. Il derby della capitale, nel girone Ovest, è entusiasmante: all’andata lo aveva vinto la squadra di Piero Bucchi ma sul filo di lana, stavolta le cose potrebbero essere diverse anche se naturalmente la capolista del girone rimane nettamente favorita. Una Virtus Roma che arriva anche da un weekend trionfale: la vittoria interna contro Biella e la conseguente sconfitta di Bergamo (a Legnano) hanno portato i capitolini ad un vantaggio di due partite, anche se i lombardi ne hanno sempre una in meno (come Rieti) e dunque potrebbero ancora dare fastidio in chiave promozione diretta. Anche per questo Bucchi sa bene che questa è una gara da non sbagliare, al netto di quanto dica una classifica che vuole l’altra squadra di Roma sospesa tra la caccia ai playoff e il rischio di playout; nella diretta di Leonis Roma Virtus Roma vedremo allora due formazioni darsi battaglia per qualcosa in più dei semplici due punti in palio per la classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Leonis Roma Virtus Roma non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video per questa sfida, ma potrete comunque avere accesso alle informazioni utili (tabellino play-by-play e statistiche dei giocatori in campo) attraverso il sito ufficiale della Lega che trovate all’indirizzo www.legapallacanestro.com, e che ha i suoi corrispettivi sui social network – consultabili liberamente – alle pagine facebook.com/lnpsocial e, su Twitter, @lnpsocial.

RISULTATI E PRECEDENTI

Dunque Leonis Roma Virtus Roma si gioca soprattutto per la supremazia della città e, anche se magari non è il principale pensiero delle due società, è inevitabile che si parli di questo. Nel momento attuale la Virtus sta facendo nettamente meglio: ripresasi dal periodo di mini-crisi, ha preso vantaggio su Bergamo vincendo la sfida diretta di ritorno (senza però girare la differenza canestri) e guadagnando altri due punti nell’ultimo fine settimana. Adesso i lombardi sono stati agganciati dall’altra sorpresa del girone Ovest (Rieti, come detto in precedenza), c’è un’altra squadra con cui la capolista deve fare i conti ma la sensazione è che solo il roster di Piero Bucchi possa perdere una promozione diretta che veniva data per quasi scontata all’inizio della stagione. Eurobasket, che negli anni scorsi ha fatto anche meglio della “cugina” senza però riuscire ad effettuare il salto di qualità, sta affrontando il secondo campionato consecutivo con una classifica bassa: i punti di vantaggio sulla zona playout sono 4, di fatto a oggi la Leonis è più vicina alla possibilità di tornare ai playoff ma ha perso quattro delle ultime cinque partite, tornando a vivere una situazione a rischio. L’ultima partita è stata persa sul campo di Agrigento: una sfida diretta, con una vittoria Roma avrebbe operato l’aggancio ai siciliani e al trenino della post season e adesso dunque ha bisogno di riscatto. Giocherà in casa, cioè al Palasport Ponte Grande di Ferentino: vedremo se sarà un’arma determinante per regalarle la vittoria.



