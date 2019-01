Diretta Palermo Salernitana/ Streaming video Rai: rosanero a caccia della fuga decisiva (Serie B)

Palermo Salernitana, che verrà diretta dal signor Federico Dionisi, è la partita che venerdì 18 gennaio alle ore 21:00 inaugura il girone di ritorno nel campionato di Serie B 2018-2019: siamo infatti alla ventesima giornata di cui questa sfida è l’anticipo, e ci si arriva da tre settimane di sosta dopo le quali bisognerà ovviamente valutare lo stato di forma delle due squadre. Dal punto di vista della classifica, il Palermo vola: i rosanero sono primi con un vantaggio di 5 punti sulla coppia Brescia-Pescara, e adesso in questa seconda parte del torneo avranno l’obiettivo di difendere il margine per ottenere la promozione diretta, volendo ovviamente evitare quei playoff che nell’ultima stagione erano stati fatali. Dopo un ottimo avvio, la Salernitana ha perso progressivamente smalto; ha perso tre volte nelle ultime cinque partite e si presenta a questo appuntamento dello stadio Barbera con il decimo posto, condiviso con l’Ascoli. I playoff non sono certo lontani (due punti) ma, al netto della concorrenza piuttosto folta e combattiva, i campani devono anche guardarsi alle spalle perchè alcune squadre stanno risalendo la corrente, pur se i playoff sono ancora a 7 lunghezze. Prima di dare la parola alla diretta di Palermo Salernitana andiamo allora a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre in campo le loro squadre per la prima partita del girone di ritorno.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Palermo Salernitana, trattandosi dell’anticipo del venerdì sera, è trasmessa in chiaro per tutti sulla televisione di stato: appuntamento dunque sul canale Rai Sport o, in alternativa, sul “gemello” Rai Sport + con la possibilità, come di consueto, di avvalersi del servizio di diretta streaming video visitando il sito www.raiplay.it, senza costi aggiuntivi e potendo naturalmente usufruire di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PALERMO SALERNITANA, STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO SALERNITANA

Per Palermo Salernitana non sarà disponibile Bellusci: al posto dello squalificato difensore centrale, Roberto Stellone dovrebbe allora schierare Accardi che farà coppia con Szyminski, mentre Rispoli potrebbe tornare titolare a sinistra con Salvi confermato a destra. In porta come sempre giocherà Pomini, a centrocampo invece Fiordilino e Haas insidiano la maglia di Chochev che però appare ancora in vantaggio, così come Murawski e Jajalo che dunque dovrebbero completare la zona mediana del campo. In attacco invece si dovrebbe ancora giocare con il doppio trequartista: un passo indietro per Trajkovski che si affianca a Falletti – decisivo a Cittadella – la prima punta sarà Moreo ma Nestorovski, al rientro, scalpita per una maglia. Nella Salernitana è squalificato Castiglia: Angelo Gregucci allora punta a confermare il centrocampo con Di Tacchio e Akpa Akpro nel settore nevralgico, supportati da Pucino (favorito su Casasola) e Luigi Vitale che dovranno correre sulle fasce laterali. A protezione del portiere Micai paiono destinati Schiavi, Gigliotti e Valerio Mantovani ma con Migliorini che punta a giocare dal primo minuto; nel reparto avanzato le certezze sono Rosina e Lamin Jallow (al posto di Bocalon), l’altro trequartista uscirà dal ballottaggio tra André Anderson e Mazzarani.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai ha fornito le quote per un pronostico su Palermo Salernitana: naturalmente i rosanero partono con i favori della carta e un valore di 1,67 volte la puntata sul segno 1, che identifica la loro vittoria. Siamo invece ad una quota di 3,35 per quanto riguarda l’ipotesi del pareggio, regolata dal segno X; con un successo esterno della Salernitana, per il quale dovrete giocare il segno 2, andreste a guadagnare una cifra pari a 6,00 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.



