Video/ Cremonese Palermo (2-0): highlights e gol della partita (Serie B 21^ giornata)

Ancora problemi per i rosanero come ci racconta il video di Cremonese Palermo. La squadra siciliana potrebbe perdere la testa dopo questa sconfitta per 2-0 in casa dei grigiorossi, questo perché sotto c’è il Brescia a due punti che con una vittoria contro lo Spezia potrebbe operare il sorpasso. E’ sicuramente un inizio di 2019 catastrofico per il Palermo che veniva già da una sconfitta contro la Salernitana. Molto bene la Cremonese che con questi tre punti allontana la zona playout di otto punti e avvicina a soli tre quella playoff. La partita viene sbloccata all’ultimo istante del primo tempo quando sugli sviluppi di un calcio d’angolo Claiton la spizza e Arini la deposita alle spalle di Brignoli. A venti dalla fine la sigilla Francesco Migliore che da mancini scaglia un destro potente di controbalzo che si va a insaccare sotto l’incrocio dei pali.

LE DICHIARAZIONI

Andiamo a vedere per il video di Cremonese-Palermo le dichiarazioni di fine gara. Francesco Migliore ha parlato alla fine della gara ai microfoni di Dazn, il terzino è stato autore del gol del 2-0 con un bel tiro da fuori. Ecco le sue parole: “Abbiamo ricaricato le batterie durante le feste. Quest’anno vogliamo far bene soprattutto davanti ai nostri tifosi. Oggi ce l’abbiamo messa davvero tutta e abbiamo trovato il risultato. Il destro? Ogni tanto lo uso, oggi è andata bene e non so nemmeno come ho fatto. Fa parte del calcio ed è bello quando si segna così. Sono felice, ma questa è la vittoria del gruppo e dobbiamo andare avanti così. La nostra difesa sta crescendo ed è un punto forte della nostra squadra. Ci lavoriamo molto col mister. La fase difensiva parte dagli attaccanti e sicuramente tutti si sacrificano per aiutarci. Il mister ha lavorato sulla mente che è il 70% e se va bene le gambe seguono. Siamo in un momento positivo. Un mese fa era tutto difficile, ma ci sta e siamo stati bravi a ribaltarlo. Abbiamo preso giocatori di categoria molto bravi, quello che ci serviva. Si è visto perché chi è arrivato a gennaio sta facendo bene. Obiettivi? Passo dopo passo, il campo parla da solo. Possiamo dire la nostra se continuiamo così. Oggi si è visto uno stadio incredibile che ci ha sostenuto”.

IL TABELLINO

Prima del video di Cremonese Palermo, andiamo a dare un’occhiata al tabellino:

Cremonese (4 4 2): Ravaglia; Mogos, Claiton, Terranova, Migliore; Boultam (72′ Castrovilli), Arini, Soddimo, Strefezza; Strizzolo (83′ Caracciolo), Piccolo (80′ Carretta). All. Rastelli. A disposizione: Volpe, Agazzi, Rondanini, Castrovilli, Caracciolo, Del Fabro, Emmers, Carretta, Montalto, Renzetti, Poledri.

Palermo (4 3 3): Brignoli; Rispoli, Bellusci, Szyminski, Salvi; Murawski (82′ Haas), Jajalo, Chochev (75′ Cannavò); Falletti, Trajkovski, Moreo (32′ Puscas). All. Stellone. A disposizione: Avogadri, Pomini, Accardi, Ingegneri, Fiordilino, Puscas, Haas, Cannavò.

Arbitro: Marinelli di Tivoli (assistenti Dei Giudici di Latina e Cipressa di Lecce, quarto Luciani di Roma).

Reti: 48′ Arini, 70′ Migliore.

Note – Allontanato al 67′ l’allenatore del Palermo Stellone. Ammoniti Chochev, Bellusci e Boultam.

VIDEO CREMONESE PALERMO (2-0): LE IMMAGINI DEL MATCH

Ecco il video di Cremonese Palermo terminata col risultato di 2-0: