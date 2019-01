Barella tra Inter e Napoli/ Calciomercato: nerazzurri favoriti, sarà il leader dell’Italia (esclusiva)

E’ sfida tra Inter e Napoli per Nicolò Barella: il centrocampista del Cagliari è senza dubbio uno dei nomi più caldi per questa sessione di calciomercato invernale. Il 21enne rossoblu ha infatti mostrato a pieno le due grandi qualità sotto la bandiera dei quattro mori, sorprendendo tutti per concretezza anche con la maglia della nazionale italiana, sotto la guida del ct Mancini. Facile quindi capire come due big della Serie A come Inter e Napoli se lo contendano: quale dei due club riuscirà quindi alfine a spuntarla in questo duello di mercato? Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Antonio Rombola: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Barella nuovo simbolo del calcio della Sardegna e della Nazionale? Della Sardegna lo è già e potrebbe prendere l’eredità di Zola. Nella Nazionale di Mancini è uno dei giocatori giovani migliori con Chiesa e Bernardeschi. Da loro si potrebbe partire per costruire una Nazionale molto buona, Mancini poi punta molto sui giovani e questa è una cosa molto positiva per il nostro calcio.

Lo vede già come uno dei prossimi leader dell’Italia… Direi di sì, perchè giocatori come Chiellini, Bonucci non sono così giovani. L’Italia ha bisogno di puntare al futuro e Barella è un vero leader, ha grande personalità, non gli manca niente in questo senso. Chiesa ha un carattere diverso, è più introverso, Bernardeschi è un giocatore completo.

Pensa che l’Inter possa spuntarla alla fine per comprarlo. C’è da dire che l’Inter col Cagliari ha un canale preferenziale. Giulini il presidente del Cagliari è tifoso dell’Inter e ha fatto parte del consiglio d’amministrazione della società nerazzurra. L’Inter potrebbe riuscire a spendere meno della cifra richiesta dal Cagliari inserendo una contropartita tecnica. L’affare si potrebbe fare!

Napoli altra possibile destinazione? Dopo l’Inter vedo il Napoli che sta cercando Barella. Il centrocampista del Cagliari potrebbe finire al Napoli se non arrivasse nella società nerazzurra.

Quali potrebbero essere gli altri club dove il centrocampista del Cagliari potrebbe finire? Penso che alla fine possano essere solo Inter e Napoli le squadre dove potrebbe andare Barella.

Come lo definirebbe dal punto di vista tecnico? E’ un centrocampista forte sia sul piano della manovra d’attacco, che di quella difensiva. Un centrocampista proprio dotato di grande personalità. Magari se si vuole trovare un difetto è l’irruenza nel suo tipo di calcio, con diversi falli. Magari dipende da questa sua grande personalità. Barella dovrà migliorare sotto questo aspetto nel corso della sua carriera.

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA