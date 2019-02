Probabili formazioni/ Napoli Sampdoria: diretta tv. Ancelotti punta sul duo Allan-Hamsik al centro (Serie A)

Si accenderà solo domani alle ore 18.00 la sfida tra Napoli e Sampdoria, gustoso anticipo della 22^ giornata di Serie A di cui ora andremo ad esaminare con attenzione le probabili formazioni studiate per il San Paolo. Il match appare certamente importante specie per Ancelotti che dopo il KO con il Milan in Coppa Italia ha bisogno di un successo in campionato per ritrovare morale e forma. La brutta prova messa in campo nella competizione è costata agli azzurri la qualificazione alla semifinale: ora rimane solo il campionato come obbiettivo per i partenopeo. Pure Giampaolo non vorrà commettere errori in campo e di certo ha studiato le proprie mosse per le probabili formazioni di Napoli Sampdoria con grande cura: ottenere i tre punti messi in palio nella 22^ giornata potrebbero rivelarsi fondamentale per ottenere un posto in Europa nella prossima stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo che Napoli Sampdoria sarà visibile in diretta tv esclusivamente su Sky, a partire ovviamente dalla ore 18,00. L’appuntamento per tutti gli abbonati sarà dunque sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Serie A (202) oppure Sky Sport 251, in alternativa ci sarà anche la possibilità della diretta streaming video garantita dal servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SAMPDORIA

LE MOSSE DI ANCELOTTI

Per le probabili formazioni di Napoli Sampdoria Carlo Ancelotti dovrà fare attenzione alla squalifica di Fabian Ruiz: ecco quindi che la mediana azzurra, come al solito a 4, vedrà al centro la coppia Allan-Hamsik (visto che il carioca non partirà per la Francia e il Psg), mentre sull’esterno si candidano per la maglia da titolare Callejon e Zielinksi. Non vi sono grandi novità invece per il resto dello schieramento, che sarà fissato sul modulo 4-4-2. Ecco quindi che in difesa si candidano per la maglia da titolare Albiol e Koulibaly, con il duo Malcuit-Ghoulam a guardia delle fasce del reparto: per la porta si fa avanti Meret benché non abbia fatto molto bene contro il Milan in Coppa in settimana. Anche in avanti le mosse paiono quasi scontate: troveremo Insigne titolare con a fianco uno tra Mertens e Milik, con il polacco favorito nel ballottaggio.

LE SCELTE DI GIAMPAOLO

Sarà invece il 4-3-1-2 il modulo di partenza della probabile formazione ligure dove spicca l’assenza di Praet, squalificato. Giampaolo quindi dovrà aggiustare la mediana senza il belga: ecco che vedremo quindi Jankto dal primo minuto, assieme ai soliti Ekdal e Linetty. Quasi scontate le mosse in avanti: sulla tre quarti pare confermato Ramirez dal primo minuto (pur con Saponara sempre pronto dalla panca), a sostegno della doppia punta offensiva formata da Qiuagliarella, re del gol e Defrel (ma non dimentichiamo che nella ripresa potrebbe farsi vedere anche Gabbiadini). Poche le novità anche nella difesa della Sampdoria nella 22^ giornata: Audero starà tra i pali e vedrà davanti al sè il duo centrale con Andersen e Colley, mentre ai lati del reparto agiranno Bereszynski e Murru.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-4-2): 1 Meret; 2 Malcuit, 33 Albiol, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam; 7 Callejon, 5 Allan, 17 Hamsik, 20 Zielinski; 24 Insigne, 99 Milik. All. Ancelotti

SAMPDORIA (4-3-1-2): 1 Audero; 24 Bereszynski, 3 Andersen, 15 Colley, 29 Murru; 16 Linetty, 6 Ekdal, 14 Jankto; 11 Ramirez; 92 Defrel, 27 Quagliarella All. Giampaolo



