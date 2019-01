Diretta Milan Napoli/ Streaming video Rai: rematch della sfida di campionato (quarti Coppa Italia)

Milan Napoli, diretta dal signor Piero Giacomelli, è il primo quarto di finale della Coppa Italia 2018-2019: le due squadre scendono in campo alle ore 20:45 di martedì 28 gennaio in un rematch di quanto accaduto solo tre giorni fa in campionato. Sempre a San Siro infatti rossoneri e partenopei si sono sfidate nel secondo turno di ritorno; è finita 0-0, un risultato che questa sera manderebbe la partita ai tempi supplementari. Si gioca infatti ancora in gara secca, aspettando le semifinali doppie: in caso di parità dopo i tempi regolamentari si continuerebbe per altri 30 minuti, poi eventualmente bisognerebbe tirare i calci di rigore. Entrambe le squadre hanno vinto 2-0 agli ottavi, il Milan sul campo della Sampdoria (proprio ai supplementari) e il Napoli invece al San Paolo contro il Sassuolo; i rossoneri sono i finalisti della passata edizione e hanno raggiunto l’ultimo atto anche nel 2016, mentre gli azzurri hanno vinto la Coppa Italia nel 2012 e poi ancora nel 2014. Si prospetta molto interessante la diretta di Milan Napoli, anche perchè trattandosi di gara secca si potranno fare pochi calcoli; noi intanto possiamo andare a vedere in che modo i due allenatori intendono cambiare le loro formazioni rispetto alla gara che hanno affrontato soltanto pochi giorni fa in questo stesso stadio, e valutare dunque quali saranno i 22 giocatori sul terreno di gioco del Giuseppe Meazza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Napoli sarà trasmessa su Rai Uno, come sempre è la televisione di stato a coprire la programmazione della Coppa Italia: il canale è disponibile anche in alta definizione e, in assenza di un televisore, potrete seguire questo quarto di finale attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, sfruttando il servizio di diretta streaming video che l’emittente mette a disposizione senza costi aggiuntivi sul portale www.raiplay.it, dove dovrete selezionare il canale di riferimento.

MILAN NAPOLI, STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI

Gennaro Gattuso dovrebbe affrontare Milan Napoli con pochi cambi: in porta va Gigio Donnarumma per l’infortunio del grande ex Pepe Reina, mentre in difesa potremmo vedere Andrea Conti prendere il posto di Calabria a destra, con la conferma invece della coppia centrale Musacchio-Alessio Romagnoli e del terzino sinistro Ricardo Rodriguez. A centrocampo giocherà ancora una volta Paquetà, ormai titolare fisso per il suo allenatore; turno di riposo possibile per Calhanoglu che sulla sinistra lascerà spazio a Castillejo, terzo elemento di un tridente completato da Piatek – pronto all’esordio da titolare – e Suso, con Kessie e Bakayoko che invece saranno gli altri elementi in mediana. Qualche dubbio in più per Carlo Ancelotti, che ha due defezioni in difesa: non ce la fanno Hysaj e Raul Albiol, dunque davanti a Meret (possibilmente titolare) giocheranno Koulibaly e Nikola Maksimovic con Malcuit e Ghoulam sulle fasce laterali, poco turnover in questo reparto. Mediana con Hamsik che, rientrato, si gioca un posto con Amadou Diawara e possibile altra panchina per Allan, visto che Fabian Ruiz potrebbe essere il centrale con Zielinski lanciato a sinistra e Callejon o Verdi dall’altra parte. Davanti, Milik è destinato a vincere il solito ballottaggio con Mertens e posizionarsi al fianco di Lorenzo Insigne.

QUOTE E PRONOSTICO

Quali sono le quote previste per Milan Napoli? Secondo l’agenzia di scommesse Snai la squadra favorita per il passaggio del turno è quella partenopea: valore di 2,25 volte la somma messa sul piatto per il segno 2, che identifica la vittoria ospite nei 90 minuti. Siamo ad un valore di 3,20 volte la puntata per il successo interno del Milan, mentre il pareggio manderebbe le due squadre ai tempi supplementari e, con questo bookmaker, vi farebbe guadagnare un corrispettivo di 3,35 volte la cifra investita.



© RIPRODUZIONE RISERVATA