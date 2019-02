Invasore abbraccia Cristiano Ronaldo in Sassuolo Juventus/ Video, e mentre lo portano via Berardi se la ride

Non è la prima volta e probabilmente non sarà neppure l’ultima. Un uomo è entrato in campo durante Sassuolo-Juventus per abbracciare Cristiano Ronaldo. L’invasore è riuscito a restare stretto al portoghese per alcuni secondi prima di essere bloccato e allontanato. Sono infatti intervenute le forze dell’ordine che hanno scortato il tifoso fuori dal Mapei Stadium. Non è la prima volta che Cristiano Ronaldo è protagonista in questi piccoli fuori programma. Anche in Spagna è accaduto molte volte che qualche tifoso entrasse in campo per abbracciare il cinque volte Pallone d’Oro. Stavolta lo ha fatto tra le risate di Domenico Berardi, che ha assistito divertito alla scena. Ovviamente la scena dell’ingresso in campo dell’invasore e quella della sua uscita sono subito finite sui social, dove tifosi e utenti stanno commentando con ironia quanto si è visto durante Sassuolo-Juventus. Un fuori programma che peraltro non è durato molto e dopo il quale la partita è ripresa regolarmente…

INVASORE ABBRACCIA CRISTIANO RONALDO IN SASSUOLO JUVENTUS

«Pensavo di avere visto tutto. Poi un giorno a Reggio Emilia… L’invasore bluetooth», ha scherzato un utente su Twitter in merito all’invasore di Sassuolo-Juventus. E in effetti è apparso curioso il fatto che indossasse gli auricolari senza fili. «L’invasore di campo è sembrato più in forma di DeSciglio #SassuoloJuve», ha scritto un altro. E c’è chi non ha ancora digerito una papera del portiere bianconero: «Per un attimo ho creduto che l’invasore andasse da Szczesny per picchiarlo dopo quella folle uscita». Ma visto che ieri è terminato il Festival di Sanremo 2019, c’è chi ha unito questo fuori programma proprio alla kermesse musicale. «L’invasore con gli AirPods voleva far sentire a CR7 la canzone di Mahmood». Altri utenti invece sui social hanno evidenziato la velocità dell’invasore. «L’invasore di campo scappa piu di Khedira rega». Dopo la sua apparizione comunque Cristiano Ronaldo è riuscito a segnare e a portare la Juventus in vantaggio di due reti sul Sassuolo.





